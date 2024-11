“SINERGIE DELLE TRE REGIONI DEL TRATTURO MAGNO”, A CHIETI ILLUSTRATO ACCORDO PROGRAMMA DI SVILUPPO

CHIETI – “Continua il cammino dell’Associazione Il Tratturo Magno 4.0 per valorizzare questo percorso millenario. Il convegno di oggi ha visto le eccellenze del sapere relazionare sulle azioni da mettere in campo per riscoprire questo percorso storico, con la presentazione da parte di Pierluigi Mantini dell’accordo di programma che vorremmo sottoporre alle tre regioni – Abruzzo, Molise e Puglia – con l’obiettivo di creare un percorso unitario ed identitario del Tratturo, così com’è stato fino a metà del Novecento. Oggi abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti, speriamo di riuscire nella nostra impresa di rilancio che avrebbe risvolti importanti anche sul futuro delle nostre generazioni”.

Così Danilo Taddei, presidente dell’associazione Il Tratturo Magno 4.0, nella Sala Cascella della Camera di Commercio di Chieti, luogo che ha ospitato oggi il convegno, compreso tra gli eventi del Festival del Tratturo, “Tratturo Magno, sinergie delle tre regioni del Tratturo – Progettualità e fattibilità di un futuro ‘Cammino dei Pastori’ “.

Il convegno – si legge in un comunicato – ha radunato esperti, docenti, rappresentanti istituzionali e associazioni: una tavola rotonda che ha acceso le luci sulle strategie di riuso dello storico Tratturo Magno, finalizzate ad un nuovo sviluppo dei territori attraversati. L’evento ha aperto la giornata di assegnazione dei riconoscimenti ai vincitori del Premio letterario Tratturo Magno, giunto alla sua quarta edizione. Dopo i saluti istituzionali, che hanno inaugurato la mattinata convegnistica, si sono susseguiti gli interventi di numerosi relatori, alcuni dei quali in video collegamento.

Hanno preso la parola Alessandro Di Loreto, Coordinatore generale dell’Associazione Il Tratturo Magno 4.0, la Vicecapo di Gabinetto del Ministero del Turismo Maria Carla Ciani, in collegamento, Gerardo Villanacci, Presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici, Gaetano Quagliariello, Dean della Luiss School of Government, Gianluca De Santis della Camera di Commercio Chieti – Pescara e l’assessore regionale alla Cultura Roberto Santangelo.

A seguire, hanno preso la parola Francesco D’Amore, presidente del Parco regionale Sirente Velino, Giuseppe Notartomaso, già sindaco di Campodipietra, ideatore del Progetto di sviluppo turistico lungo i Tratturi molisani, Fabio Pilla, docente presso il Dipartimento Agricoltura Ambiente e Alimenti dell’Università degli Studi del Molise, Mariavaleria Mininni, professoressa Ordinaria di Urbanistica Unibas, Francesco Trovò, ricercatore in restauro architettonico presso IUAV Venezia e di Pierluigi Mantini, Docente presso il Politecnico di Milano.

“L’Associazione si sta impegnando affinché si passi dall’aspetto culturale a proposte di interventi concreti da mettere in atto sul territorio, ad incominciare dall’accordo di programma presentato oggi – ha evidenziato il Coordinatore generale dell’Associazione, Alessandro Di Loreto -. Su oltre 600 chilometri di Tratturi è necessario, infatti, intervenire con finanze pubbliche destinate da Stato e Regioni. Quindi parliamo di idee, strumenti e risorse per realizzare progetti ed agire sul territorio”.

La mattinata ha visto protagonista anche uno speciale Annullo Filatelico dedicato al Premio Internazionale ‘Tratturo Magno 2024’ cui hanno partecipato Renzo Gallerati, referente filatelico Poste Italiane per le province di Pescara e Chieti, il presidente Danilo Taddei, il sindaco di Chieti Diego Ferrara, il presidente della provincia di Chieti Francesco Menna, il commissario Giovanni Legnini, il capo della Procura di Chieti Giampiero Di Florio, Francesco D’Amore e il presidente Club Unesco dell’Aquila Andrea Tatafiore.