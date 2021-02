SINISTRA ITALIANA ABRUZZO, DANIELE LICHERI DI NUOVO ELETTO SEGRETARIO

L’AQUILA – Si è svolto domenica 21 febbraio, in modalità online, il Congresso Regionale di Sinistra italiana Abruzzo. Un congresso che ha visto la partecipazione di tanti iscritti e tanti partiti politici e associazioni, tra cui il Pd, i 5 Stelle, Rifondazione, Articolo 1, la Cgil, il Wwf, il Pci, l’Arci, le Sardine Abruzzo, Arcigay, Legambiente e unione Inquilini e che ha riconfermato la fiducia al segretario Daniele Licheri. che sottolineano l’importanza e il ruolo che il nostro partito ha svolto in Abruzzo.

“Vogliamo per questo ringraziare tutti – si legge in una nota del partito -. Così come vogliamo ringraziare tutti i compagni che nonostante le difficoltà del periodo hanno partecipato al congresso con idee e contributi fondamentali”.

Quanto all’elezione di Licheri, “una scelta di continuità e di riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni che grazie al suo attivismo e alla sua testardaggine ha portato Sinistra italiana ad essere presente su tante vertenze territoriali, sia ambientali che aziendali, e sui tanti tavoli politici locali e regionali”.

Daniele Licheri ha affermato ” ribadisco l’importanza di rinsaldare l’alleanza con il Pd e 5 stelle e cercando sempre un dialogo con le forze di sinistra.

Per quanto riguarda le alleanze ci muoveremo senza pregiudiziali, ma saranno i contenuti ed i progetti ad essere centrali nell’azione politica regionale.

“L’unica pregiudiziale, come è stato a livello nazionale, riguardano per noi le destre. Oltre all’impegno per le prossime amministrative su cui stiamo già lavorando lanceremo come a livello nazionale, la rete di Equologica per mettere insieme le associazioni e le vertenze ambientali per dare sostegno e voce ad una politica rosso-verde”, ha concluso.

Insieme al segretario è stato eletto come tesoriere il compagno Luciano Monaco.

LE CONGRATULAZIONI DEL PD

“Rivolgo le congratulazioni del Partito Democratico regionale a Daniele Licheri, appena rieletto segretario abruzzese di Sinistra italiana”.

Lo dichiara Michele Fina, segretario del Pd Abruzzo. Fina auspica “la prosecuzione del rapporto di collaborazione e alleanza tra le nostre forze politiche, che in questi anni è stato importante e proficuo. Il cantiere è sempre aperto, l’orizzonte è quello della preparazione di un campo che deve includere anche il contributo di associazioni e corpi intermedi e che sia alternativo alla destra per tornare a governare insieme la nostra Regione e continuare a competere nei Comuni”.

