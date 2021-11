SIR CHIETI, FEBBO A FERRARA: “PENSI A RISOLVERE PROBLEMI. REGIONE STA FACENDO IL SUO LAVORO”

CHIETI – “Ancora una volta il sindaco di Chieti arriva secondo e interviene, di nuovo, per ripetere “pappagallescamente” le fake news del capogruppo del Pd Paolucci, questa volta sull’area Sir di Chieti scalo”.

E’ quanto dichiara il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo. Come ho cercato di spiegare a Paolucci, che finge di non sapere, ora proverò a ribadire il concetto anche a Ferrara che dimostra di non aver chiara la situazione sulla quale è intervenuto con il solito scarso tempismo”.

“I fondi Masterplan 2014-2020 per gli interventi sui siti inquinati non sono persi ma, come già spiegato ripetutamente, sono stati restituiti al Governo nazionale come da accordi con l’allora ministro Provenzano”.

“Una intesa che ha riguardato tutte le regioni italiane e che interessava quelle risorse per interventi sui quali non c’erano ancora le progettazioni definitive e, nello specifico, per l’Abruzzo riguardano un importo di oltre 123 milioni euro (impianti irrigui Fucino, impianti Passo Lanciano e Porto Ortona e siti Sir)”.

“E’ bene precisare che Arap, l’Ente attuare individuato proprio da Paolucci & C., ha programmato la realizzazione del progetto definitivo entro il 30 novembre e questo ci permetterà, subito dopo, di richiedere al Governo Draghi la restituzione dei fondi richiesti per fare fronte alle emergenze causate dalle emergenze socio economiche nazionali”.

“Quindi, Ferrara stia tranquillo e sereno perché la Regione sta lavorando per mantenere gli impegni e risolvere le questioni di sua competenza. Invito piuttosto il sindaco di Chieti a concentrarsi, e magari risolvere, in tempi rapidi, le questioni che riguardano la sua amministrazione come il gravissimo disservizio delle mense scolastiche che coinvolge ben 1.800 ragazzi e le loro famiglie, così eviterà di fare brutte figure”, conclude Febbo.