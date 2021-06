SIR DI CHIETI SCALO E SALINE-ALENTO, STELLA: “APPROVATA RISOLUZIONE, GIUNTA TROVI RISORSE”

CHIETI – Approvata ieri in commissione Ambiente, la Risoluzione che la consigliera regionale del M5s Barbara Stella ha presentato relativamente ai Siti di Interesse Regionale (Sir) “Saline-Alento” e “Chieti Scalo”, che interviene così:

“Con questa risoluzione ho chiesto alla Giunta regionale un impegno ad attivarsi in tutti i canali istituzionali per il reperimento di ulteriori risorse necessarie per la bonifica/messa in sicurezza dei due Sir regionali. I 10 milioni di euro già stanziati nel Masterplan, come più volte evidenziato anche dal Servizio gestioni Rifiuti di Regione Abruzzo, non sono e non saranno affatto sufficienti. Ad oggi per la sola discarica Villa Carmine di Montesilvano, per la quale non c’è ancora un progetto di bonifica, occorrono più fondi, così come per l’area ex Cap di Chieti Scalo, che nonostante un progetto di bonifica approvato, non vede ancora l’avvio delle attività”.

E conclude, “sono soddisfatta del fatto che questa risoluzione sia stata approvata all’unanimità, ora mi auguro che la Giunta regionale e l’Assessore competente si adoperino al più presto nel merito. È di fondamentale importanza per tutti i cittadini abruzzesi che queste aree, per anni oggetto di inquinamento tanto da diventare delle vere e proprie bombe ecologiche, vengano bonificate al più presto”.