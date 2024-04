SIRENTE BIKE MARATHON: IL 19 MAGGIO SFIDA PER SCALATORI AD AIELLI

AIELLI – Sono ben 3 i circuiti di appartenenza della Sirente Bike Marathon che Aielli (L’Aquila) ospiterà il prossimo 19 maggio per la sua settima edizione.

La gara fa infatti parte dell’Abruzzo Bike Cup ma anche della Race Mtb Cup Centro Italia e del Circuito dei Sanniti.

La storia della manifestazione dimostra come si tratti di una corsa impegnativa, sia per il suo chilometraggio che supera i 70 km sia per il disegno, portando i corridori in cima a Fonte Caperno a quota 1.863 metri di altitudine dopo ben 14 km di salita.

Il tracciato principale misura per la precisione 71,1 km che rappresentano un’immersione nel Parco Sirente Velino con il verde a farla da padrone. Ci sono diversi terreni da percorrere, in un continuo alternarsi di salite e discese passando per Cerchio, Gagliano Aterno, Rovere e Ovindoli prima di tornare ad Aielli. Chi non se la sentisse di affrontare il percorso lungo può optare per quello da Granfondo, lungo 34,8 km per 1.119 metri.

Partenza unificata per i due percorsi alle ore 9:30 da Piazza Angelitti, mentre alle 10:00 toccherà alla prova riservata alle E-bike. Le iscrizioni costano 35 euro fino al 16 maggio, poi ci si potrò iscrivere solo all’ufficio gara al prezzo di 45 euro. Prevista anche la formula “LUIeLEI”, al costo complessivo di 50 euro. Lo scorso anno la gara ha fatto registrare i successi di Samuele Giuseri e Ilenia Matilde Fulgido. E a fine gara magari piccola divagazione turistica presso la Torre Medievale di Aielli, dal 2002 Osservatorio Astronomico per scrutare l’universo…

Per informazioni: Avezzano Mtb, https://www.sirentebikemarathon.it/