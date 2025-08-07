SIRENTE IN MUSICA: A SUCCIANO RASSEGNA DI MUSICA INDIPENDENTE ED ECCELLENZE GASTRONOMICHE

L’AQUILA – Venerdì 8 agosto, dalle 20:30, al campo sportivo di Succiano, frazione del Comune di Acciano in Provincia dell’Aquila, si terrà la prima edizione del festival Sirente in Musica – InSiLente, rassegna di musica indipendente ed eccellenze enogastronomiche.

Il Comune di Acciano, in collaborazione con la Pro Loco di Succiano e l’Associazione Culturale Compagnia Artisti Abruzzesi, ospiterà musicisti della scena abruzzese che si sono distinti per la capacità di mettere in musica le proprie esperienze umane.

Ad aprire la rassegna sarà il giovane cantautore Lorenzo Di Leo. Il suono della sua chitarra acustica si intreccerà con la voce dando vita ad armonie al tempo stesso delicate e incisive, sorrette da testi intensi e ricercati.

Dopo aver calcato palchi e piazze in tutta la Regione, saranno per la prima volta ad Acciano il duo aquilano Noce Moscardi e Francesco Pezzopane.

Per anni hanno portato in giro la propria musica inedita e, negli ultimi tempi, la loro amicizia si è trasformata anche in una collaborazione artistica dando vita, in alcune occasioni, a una formazione congiunta.

Il loro repertorio, interamente originale, include anche il brano Fare Goal, scritto insieme.

A chiudere la serata live sarà il gruppo I Treni. Formatisi nel 2017, suonano sia in inglese che in italiano e il loro stile si avvicina al power rock. Il nome del gruppo richiama la velocità e l’energia del loro suono, come un treno ad alta velocità.

A seguire, un dj set di musica italiana per cantare insieme tutti i successi del Bel Paese, dagli anni sessanta fino ai giorni nostri.

L’enogastronomia sarà affidata al food truck Trackeggiando, con una proposta di cucina locale. La Pro Loco di Succiano, oltre a curare la logistica, si occuperà anche della somministrazione delle bevande. L’ingresso all’evento sarà gratuito.