SISMA 2009: A GIUGNO 4 INTERVENTI FINANZIATI AD OCRE PER 3,5 MILIONI

L’AQUILA – L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere ed il Comune di Ocre comunicano che nei soli mesi di giugno e luglio sono stati ammessi a contributo 4 interventi di riparazione di aggregati danneggiati dal sisma Abruzzo per un totale di quasi 3,5 milioni di euro.

Da inizio anno sono state assegnate 5 pratiche, è stata avviata l’istruttoria per 5 istanze e sono stati ammessi in totale 5 interventi per un totale di 45 immobili e 10 prime case.

Di questi interventi, ben 4 ricadono nella frazione di San Felice d’Ocre e potranno contribuire, a fine lavori, ad un sostanziale ripristino e riappropriazione del borgo alla luce di un avanzato stato di attuazione degli interventi di riparazione in questa frazione.

Il Titolare di USRC, Raffaello Fico, sottolinea: “E’ evidente il buon andamento generale della ricostruzione allo stato attuale. E’ molto significativo il segnale del rispetto delle scadenze procedurali sul PNC, un buon auspicio per i progetti che interessano il territorio e lo sviluppo del Comune di Ocre”.

Lo stato di avanzamento medio del comune di Ocre si attesta al 50% in termini di ammissione delle pratiche attese (87 ammesse su 170 attese), con valori più elevati nelle frazioni di San Felice e San Panfilo e valori invece molto più bassi nella frazione di San Martino.

In tema di sviluppo del territorio, l’USRC sta lavorando congiuntamente alla Struttura di Missione, al Commissario Straordinario per il Sisma 2016 ed ai Comuni del Cratere Sisma 2009, sul Programma degli Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, finanziato a valere sulla Misura A, Linee di intervento A2.1, A3.1, A3.3a, A3.3c e A4.5, per complessivi 123,78 Mln€.

Nell’ambito della Misura A del Programma unitario di “Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016”, a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (D.L. n. 59/2021), nel Comune di Ocre sono stati finanziati 4 interventi, per complessivi 2.128.174,81€, riguardanti la rifunzionalizzazione dell’ex “casa della cultura” da adibire a scuola dell’infanzia, la riqualificazione di spazi urbani, la riqualificazione degli impianti sportivi nella frazione di San Martino e la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali.

Per gli interventi, alla data del 30 giugno 2022, in linea con la milestone stabilita dal MEF, sono state approvate le progettazioni da porre a base della gara di appalto. Le prossime scadenze prevedono la pubblicazione dei bandi di gara entro il terzo trimestre 2022 e l’aggiudicazione ed avvio dei lavori entro il 31 dicembre 2022.

Il Sindaco di Ocre, Gianmatteo Riocci, dichiara: “Non nascondo la soddisfazione per l’accelerazione evidente degli ultimi mesi in tema di procedure, ammissioni ed istruttorie già partite. Significa un vero balzo verso il riuso completo dei nostri borghi, soprattutto di San Felice d’Ocre”.