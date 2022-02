SISMA 2009: AL VIA RECUPERO AFFRESCHI DI PALAZZO FARINOSI BRANCONI

L’AQUILA – Giovedì prossimo 17 febbraio alle ore 11.00 presso il cantiere di Palazzo Farinosi Branconi all’Aquila si terrà una conferenza stampa per illustrare la convenzione stilata tra l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila e l’impresa Fratelli Ettore e Carlo Barattelli srl per il restauro degli apparati decorativi dell’edificio storico.

L’occasione sarà anche per illustrare il restauro dell’intero palazzo di proprietà di BPER Banca ed in corso di restauro da parte dell’ATI – CMB di Carpi e Fratelli Carlo ed Ettore Barattelli Srl.

L’appuntamento è davanti l’ingresso principale del palazzo che affaccia su Piazza San Silvestro all’Aquila.

All’incontro saranno presenti il Presidente dell’Accademia di Belle Arti, Rinaldo Tordera, la Direttrice Maria D’Alesio; Giuseppe Marco Litta responsabile area centro – est BPER Banca Abruzzo, Marche e Molise; il responsabile USRA (ufficio ricostruzione L’Aquila) Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano; Ettore Barattelli per l’Impresa Fratelli Carlo ed Ettore Barattelli Srl, con i tecnici che stanno seguendo il cantiere. Sono stati invitati il Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e la Soprintendente per i beni archeologici, belle arti e paesaggio per le provincie di L’Aquila e Teramo Cristina Collettini.