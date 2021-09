SISMA 2009: ANASTASIO NUOVO COORDINATORE SINDACI, GIORGI VICE. VOTO COMPATTO MA SPACCATURA NEL PD

L’AQUILA – Il sindaco di Pizzoli, Gianni Anastasio, esponente del Pd di professione ingegnere, è stato eletto coordinatore dei sindaci del cratere del sisma 2009. Il primo cittadino di Montereale, Massimiliano Giorgi, in quota al centrodestra, è il nuovo vice coordinatore.

Lo ha deciso l’assemblea in serata a conclusione di giorni convulsi e caratterizzati da polemiche, in particolare a causa di una profonda spaccatura che si è determinata in seno al Pd e al centrosinistra, una situazione di forte attrito e tensione che è destinata ad avere ripercussioni anche alle elezioni amministrative di ottobre, in quelle dell’Aquila del prossimo anno e in quelle, più lontane, alla Regione.

Tra i dem che si sono affrontati in questa vicenda ci sarebbero il senatore Luciano D’Alfonso, ex presidente della Regione, il deputato aquilano Stefania Pezzopane e il segretario regionale del Pd, Michele Fina, protagonisti dell’accordo con il centrodestra per le elezioni di Anastasio e Giorgi, da una parte e il consigliere regionale aquilano Pierpaolo Petrucci, giovani esponenti aquilani e un gruppo di sindaci dall’altra. Scontro tra vecchia e nuova generazione già andato più volte in scena.

Comunque, la grande attenzione mostrata dai partiti e dai sindaci, dimostra che si tratta di cariche molto ambite, per un ruolo di cinghia di trasmissione tra Comuni e Ufficio speciale ricostruzione comuni del cratere (Usrc) di Fossa, in vista anche dell’utilizzo delle ingenti risorse del Pnrr.

Secondo quanto si è appreso, dei 44 sindaci presenti 42 hanno votato il duo Anastasio e Giorgi, mentre due sindaci si sono astenuti. Una maggioranza moto chiara che consegna un mandato importante ad Anastasio, tornato nel Pd da poco tempo.

Non c’è stata però unanimità tra i 56 sindaci: la nomina ha creato nelle ultime settimane non poche tensioni nel Tavolo di Coordinamento delle aree omogenee, dopo che non si è raggiunto il numero legale nell’assemblea elettiva del 10 agosto per la nomina di una carica vacante da quasi un anno, da quando non è stato rieletto, a ottobre 2020, il sindaco di Barisciano, Francesco Di Paolo. Coordinatore pro-tempore è da allora il sindaco più anziano dell’assemblea, Lanfranco Chiola, primo cittadino di Cugnoli.

Fino alle ore immediatamente precedenti all’assemblea, secondo voci circolate negli ambienti politici e dei sindaci, in particolare quelli dell’altopiano delle Rocche si sarebbero schierati contro l’accordo tra sindaci di area centrodestra e quelli di centrosinistra, con la nomina di Anastasio e Giorgi: tra i rilievi il fatto che entrambi sono dell’Alta valle dell’Aterno, determinando uno squilibrio territoriale e l’incompatibilità di Anastasio, ingegnere con incarichi con la Pubblica amministrazione. Tra i papabili a rappresentare le ragioni del fronte avverso, evidentemente minoritario, Mauro Di Ciccio, sindaco di Rocca di Mezzo che però alla fine ha desistito dovendosi arrendere ai numeri troppo esigui.

La vicenda è stata segnata anche dalla polemica tra il segretario regionale del Pd, Fina e il sindaco Chiola, con il dem che ha accusato il coordinatore protempore di “fare melina” e ritardare la nomina.