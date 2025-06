L’AQUILA – Cercasi accordo sugli ormai famosi 110 milioni di euro per lo sviluppo post terremoto previsti nel cosiddetto Restart 2, fermi a causa del mancato accordo tra i comuni del cratere e quello dell’Aquila.

Domani alle 8.30 nuovo summit a Fossa, nella sede dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, l’Usrc, diretta da Raffaello Fico, per sbloccare la situazione denunciata da AbruzzoWeb che, al di là delle dichiarazioni rese dai protagonisti a questo giornale, non vede ancora la luce con lo stucchevole e grave balletto sulle percentuali da assegnare ai comuni.

In particolare sui fondi, utili a finanziare progetti di sviluppo economico, culturale, ambientale e sociale, di valorizzazione delle risorse locali per la crescita sostenibile, è andato in scena uno scontro tra il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, responsabile Enti locali di FdI e presidente dell’Anci Abruzzo, ex sindaco di Villa Sant’Angelo, e Gianni Anastasio, sindaco di Pizzoli, storico esponente del Pd e coordinatore dei comuni del cratere.

Nelle rispettive interviste, Anastasio sosteneva che Biondi continuasse a pretendere per L’Aquila l’80% della somma, ben 88 milioni, lasciando il resto, il 20%, pari a 22 milioni a tutti gli altri comuni del cratere e questo ha finora bloccato l’accordo. Biondi aveva però assicurato il contrario, confermando che la quota di ripartizione sarà del 60-40%.

La scorsa settimana il clima sembrava essersi rasserenato dopo il Tavolo di coordinamento che si è tenuto sempre nella sede dell’Ufficio speciale della ricostruzione dei comuni del cratere (Usrc), a cui hanno preso parte, oltre ad Anastasio, coordinatore e sindaco di Pizzoli, il vice coordinatore Massimiliano Giorgi, sindaco di Montereale, Giammario Fiori, sindaco di Tornimparte, Manuele Tiberli, sindaco di Colledara (Teramo), Matteo Pastorelli, sindaco di Castel Del Monte, Paolo Federico, sindaco di Navelli, Rodolfo Margarelli, sindaco di Goriano Sicoli, Domenico Nardis, sindaco di Villa Sant’Angelo, Lanfranco Chiola, vicesindaco di Cugnoli.

Ad oggi, però, è ancora tutto fermo, nonostante i soldi siano stati trasferiti tre mesi fa dalla Protezione civile nazionale nelle casse della Struttura tecnica di missione della presidenza del Consiglio dei ministri, diretta da Mario Fiorentino.