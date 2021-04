SISMA 2009: COMANDANTE DATTILO, “VIGILI DEL FUOCO PER L’AQUILA CI SARANNO SEMPRE”

ROMA – “Dopo 12 anni ho sempre in mente le parole di una canzone dedicata all’Abruzzo colpito dal sisma: ‘Domani é già qui. E di nuovo la vita sembra fatta per te. E comincia, domani’. Per L’Aquila noi Vigili del Fuoco c’eravamo, ci siamo e ci saremo sempre”. Così, in un tweet, il capo del corpo del Vigili del Fuoco, Fabio Dattilo, ricorda il sima dell’Aquila nel giorno dell’anniversario della tragedia.