L’AQUILA – Oltre 37 milioni di euro sono stati assegnati oggi dal Cipess, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, per lo sviluppo economico dei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo, di cui circa 10 milioni provenienti dal programma Restart e 27 milioni dal nuovo programma Restart 2 approvato oggi.

“Si tratta di un intervento strategico per la ripresa e il rilancio del territorio – dichiara in una nota il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli – che aggiunge ai finanziamenti già previsti per il programma Restart, l’approvazione del nuovo programma Restart 2, con una dotazione complessiva di 110 milioni di euro. Di questi, 27 milioni di euro saranno, sin da subito, destinati a otto interventi legati alla designazione dell’Aquila come Capitale Italiana della Cultura 2026″.

Le risorse stanziate nel nuovo programma di sviluppo finanzieranno, nel triennio 2025-2027, interventi per la riqualificazione delle aree produttive, attività di promozione turistica e culturale, oltre a iniziative dedicate alla ricerca, all’innovazione tecnologica e all’alta formazione. Una parte dei fondi di RESTART 2 sarà resa immediatamente disponibile per sostenere progetti connessi all’evento culturale dell’Aquila 2026, tra cui iniziative a favore degli Istituti museali nazionali aquilani, la valorizzazione di asset strategici e ambientali come la Cleantech Community e l’Ecomuseo: patrimonio, storia e paesaggi d’Abruzzo, nonché interventi per la tutela e la riqualificazione del centro storico.

Un altro finanziamento significativo riguarda il progetto “Hub Scuola-Lavoro. Dalla ricerca all’industria: creazione di competenze per start-up innovative”, finalizzato allo sviluppo di nuove professionalità nel campo dell’innovazione tecnologica e digitale, rispondendo così alle esigenze emergenti del mercato del lavoro.

“Infine- aggiunge ancora il sottosegretario – il CIPESS ha destinato 10 milioni di euro del programma RESTART al Progetto Integrato per il Turismo (PIT) ‘Il Ponte tra i Parchi’, promosso da un’associazione di otto comuni per la valorizzazione e lo sviluppo turistico e culturale dell’Alta Valle dell’Aterno. Tra gli interventi previsti, il progetto ‘Palazzo Nervegna’, che ospiterà il Centro Multimediale del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e un’area dedicata alla memoria storica dell’estrazione della torba e dell’antica ferrovia L’Aquila-Capitignano, e la creazione dell’Hub turistico Palazzo Crostarosa, pensato per rafforzare l’accoglienza e la promozione del territorio”.

“Con queste risorse – conclude Morelli – confermiamo l’impegno concreto del CIPESS e del Governo per sostenere la ripresa economica e sociale dei territori colpiti dal sisma del 2009, a beneficio dei cittadini abruzzesi e delle imprese locali”.

Nel dettaglio, con il nuovo programma di sviluppo, sono stati approvati otto interventi del valore complessivo di oltre 27 milioni di euro, finalizzati al rafforzamento dell’offerta culturale e turistica dell’area.

Tra questi, sei interventi sono stati proposti dal Comune dell’Aquila: “gli eventi culturali degli istituti museali nazionali aquilani per il 2026”, realizzati dal Museo Nazionale d’Abruzzo (MuNDA) e dalla Fondazione MAXXI L’Aquila (3 milioni);

“L’Aquila Capitale della Cultura 2026: interventi per il rafforzamento delle capacità di valorizzazione culturale e turistica” (4 milioni);

“l’Ecosistema delle imprese culturali e creative e il gemellaggio del capoluogo con Bourges, Capitale europea della Cultura 2028”, per favorire l’internazionalizzazione del territorio (2,5 milioni);

“Tutela e valorizzazione dell’ambiente urbano del centro storico a L’Aquila: acquisizione e attivazione di mezzi strumentali specialistici per la conservazione dei percorsi storici e per l’igiene urbana” (3,9 milioni);

il progetto di “ristrutturazione e ammodernamento del Terminal Lorenzo Natali” (3 milioni di cui 1,7 come cofinanziamento del Comune dell’Aquila);

il progetto innovativo “Hub scuola lavoro. Dalla ricerca all’industria: creazione di competenze per start up innovative”, per la creazione di competenze e supporto alle start-up (3 milioni).

Valutati positivamente anche gli interventi “Ecomuseo: Patrimonio, Storia e Paesaggi d’Abruzzo”, iniziativa che valorizza l’identità storica e culturale locale (5,5 milioni), presentato dall’USRC, Ufficio Speciale Ricostruzione Comuni del Cratere e “Cleantech Community, per la valorizzazione energetica e ambientale del cratere sismico” (3,8 milioni), presentato dal Comune di Fossa.

Nella stessa seduta, il Cipess ha approvato anche il nuovo Progetto Integrato per il Turismo (PIT) “Il ponte tra i parchi”, frutto del partenariato di otto comuni dell’area omogenea 2.

Presentato nell’ambito del programma Restart 1, l’intervento prevede finanziamenti per oltre 10 milioni di euro e sarà realizzato nell’arco di cinque anni con l’intento di valorizzare l’Alta Valle dell’Aterno quale luogo-sistema in grado di armonizzare le risorse naturali e artistiche e le comunità con le proprie tradizioni.

“La Struttura di missione sisma 2009, solo nel 2024, ha contribuito all’assegnazione di circa un miliardo di risorse a sostegno della ricostruzione dei territori. Un risultato concreto conseguito grazie alla collaborazione efficace e coordinata tra Governo, Regione, Uffici speciali per la ricostruzione, Comune dell’Aquila e quelli del cratere. Con l’approvazione della seconda fase di Restart e del nuovo Progetto Integrato per il Turismo, si consolidano i progressi già realizzati, assicurando azioni strategiche che supportano lo sviluppo sostenibile e innovativo di questi territori – incentrate, in particolare, sull’asset culturale – nell’anno in cui L’Aquila si prepara ad essere capitale italiana della cultura 2026”, ha dichiarato il coordinatore della Struttura, Mario Fiorentino.

Scrive il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi: “La ricostruzione materiale non è – e non sarebbe stata – sufficiente senza progetti e investimenti per la ripresa socio-economica. Per questo la giornata di oggi segna un’altra importante tappa verso il percorso di sviluppo della nostra città e del suo comprensorio che condurrà a risultati tangibili e che stiamo con impegno e sacrificio tracciando in modo corale con attori istituzionali e mondo produttivo, facendoci guidare da alcuni degli asset che sin dal nostro insediamento abbiamo individuato, come la vocazione culturale, le priorità ambientali, l’innovazione”.

“Se da un lato è stato approvato il Progetto integrato per il turismo (Pit) ‘Il ponte tra i parchi’ che assegna risorse per circa 10 milioni di euro a un partenariato di Comuni di cui è capofila Tornimparte”, afferma Biondi, “dall’altro si è dato il via libera alla seconda parte dello stesso Restart per il periodo 2025-2027, che delinea la strategia e articola le risorse al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo del territorio del sisma 2009”.

“Sono stati individuati otto progetti, selezionati per il loro carattere di priorità e urgenza”, spiega il sindaco dell’Aquila, “tra cui quello per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente urbano del centro storico dell’Aquila attraverso l’acquisizione e l’attivazione di mezzi strumentali specialistici per la conservazione dei percorsi storici e per l’igiene urbana, presentato nell’ambito della misura B rivolta proprio a turismo e ambiente e finanziato per 3,9 milioni di euro”.

“Ci sono poi tre finanziamenti importanti in vista del 2026, anno in cui L’Aquila sarà Capitale italiana della cultura: il primo è quello per il rafforzamento delle capacità di valorizzazione culturale e turistica per un investimento di 4 milioni di euro; quello per gli eventi culturali degli istituti museali nazionali che hanno sede in città nel 2026, presentato nell’ambito della misura C destinata alla Cultura, per un importo di 3 milioni di euro che sarà sviluppato dal Munda e dal Maxxi; e il progetto di gemellaggio con Bourges Capitale europea della cultura 2028, che si fonda sull’ecosistema delle imprese culturali creative e l’internazionalizzazione per un costo di 2,5 milioni di euro”.

“Ci sono, ancora”, prosegue, “il progetto sulla creazione di competenze per startup innovative, presentato nell’ambito della ricerca e innovazione tecnologica per un investimento di 3 milioni di euro; e quello per la ristrutturazione e l’ammodernamento del terminal bus Lorenzo Natali e delle aree circostanti finanziato con 1,3 milioni di euro a cui il Comune compartecipa con altri 1,7 per un intervento complessivo di 3 milioni”.

“Ad ennesima dimostrazione del dialogo tra la città e il suo comprensorio, nell’ottica di quella città-territorio a lungo rincorsa di cui in passato ci si è però soltanto riempiti la bocca, ci sono poi due importanti finanziamenti frutto della sinergia tra gli enti locali e gli uffici speciali: è il caso della Cleantech community per la valorizzazione di asset energetici e ambientali presentato nell’ambito della misura B rivolta proprio a turismo e ambiente e finanziato per 3,8 milioni di euro che è stato proposto dal Comune di Fossa; dell’Ecomuseo per la valorizzazione di patrimonio, storia e paesaggi d’Abruzzo presentato dall’Usrc finanziato per 5,5 milioni di euro”, conclude Biondi.

Il presidente della Regione, Marco Marsilio, aggiunge: “Avviamo una nuova fase in continuità con la strategia di medio e lungo periodo del Programma. Nel contempo adattiamo questi interventi al contesto territoriale, interessato negli ultimi otto anni da diversi cambiamenti, al fine di consolidare i progressi conseguiti e alimentare l’ulteriore sviluppo dell’economia dell’area. Si tratta di finanziamenti importanti, soprattutto con ricadute sul Comune dell’Aquila, che ne potrà beneficiare per valorizzare ulteriormente il territorio in vista dell’anno 2026 in cui sarà Capitale italiana della Cultura”.

GLI INTERVENTI

Per quanto riguarda il Sisma Abruzzo 2009 sono state deliberate due proposte. La prima riguarda il programma di sviluppo RESTART con l’approvazione del progetto integrato per il turismo (PIT) – “Il ponte tra i parchi” che prevede finanziamenti per 10.019.186,79 euro. Il Comune di Tornimparte è capofila di un partenariato di otto comuni appartenenti all’Area Omogenea 2 della quale fanno parte anche i Comuni di Barete, Cagnano Amiterno, Campotosto, Capitignano, Montereale, Pizzoli, Scoppito.

Più articolata l’approvazione del Programma di sviluppo RESTART 2 con una dotazione di 110 milioni di euro. Il Programma per lo sviluppo del territorio per il periodo 2025-2027 delinea la strategia e articola le risorse al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo del territorio del sisma 2009. Nell’ambito del suddetto Programma RESTART 2, 2025-2027, sono stati approvati otto progetti, selezionati per il loro carattere di priorità e urgenza con un’assegnazione pari a euro 27.064.480.

Si tratta dei seguenti interventi:

CLEANTECH COMMUNITY: VALORIZZAZIONE DI ASSET ENERGETICI E AMBIENTALI NELL’AREA DEL CRATERE SISMICO 2009, presentato nell’ambito della priorità B- Turismo e Ambiente per un costo di euro 3.800.000, proposto dal Comune di Fossa.

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE URBANO DEL CENTRO STORICO A L’AQUILA: ACQUISIZIONE E ATTIVAZIONE DI MEZZI STRUMENTALI SPECIALISTICI PER LA CONSERVAZIONE DEI PERCORSI STORICI E PER L’IGIENE URBANA, presentato nell’ambito della priorità B- Turismo e Ambiente, per un costo di euro 3.945.480, proposto dal Comune dell’Aquila.

RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DEL TERMINAL LORENZO NATALI E DELLE AREE CIRCOSTANTI, presentato nell’ambito della priorità B- Turismo e Ambiente dal Comune dell’Aquila. Il costo complessivo dell’intervento è di euro 3.000.000,00 di cui euro 1.700.000 quale cofinanziamento del Comune dell’Aquila ed euro 1.300.000 richiesto a valere del Programma RESTART 2.

GLI EVENTI CULTURALI DEGLI ISTITUTI MUSEALI NAZIONALI AQUILANI NEL 2026 ANNO IN CUI L’AQUILA SARA’ CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA, presentato nell’ambito della priorità C- Cultura dal Comune dell’Aquila per un costo di euro 3.000.000 è realizzato dal Museo nazionale d’Abruzzo (MuNDA) e dalla Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo L’Aquila.

L’AQUILA CAPITALE DELLA CULTURA 2026: INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITA’ DI VALORIZZAZIONE CULTURALE E TURISTICA, presentato nell’ambito della priorità C- Cultura dal Comune dell’Aquila per un costo di euro 4.000.000.

ECOMUSEO: PATRIMONIO, STORIA E PAESAGGI D’ABRUZZO, presentato nell’ambito della priorità C- Cultura dall’USRC quale beneficiario delle risorse, per un costo di euro 5.519.000.

ECOSISTEMA DELLE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE E INTERNAZIONALIZZAZIONE: GEMELLAGGIO CON BOURGES CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2028, presentato nell’ambito della priorità E. Ricerca e innovazione tecnologica dal Comune dell’Aquila per un costo di euro 2.500.000.

HUB SCUOLA LAVORO. DALLA RICERCA ALL’INDUSTRIA: CREAZIONE DI COMPETENZE PER START UP INNOVATIVE, presentato nell’ambito della priorità E. Ricerca e innovazione tecnologica dal Comune dell’Aquila per un costo di euro 3.000.000.