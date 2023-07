SISMA 2009, D’ERAMO: “470 MILIONI PER RICOSTRUZIONE, AZIONI E RISPOSTE NEL SEGNO DELLA CONCRETEZZA”

L’AQUILA – “Le risorse destinate all’Abruzzo confermano che manteniamo alta l’attenzione verso i territori colpiti dal sisma del 2009 e verso la popolazione che ha saputo rialzarsi e, con tenacia e determinazione, rimboccarsi le maniche e lavorare in questi anni alla ricostruzione. In questi anni la Lega ha lavorato in modo incessante per la rinascita post terremoto. Grazie al lavoro del Mit e del ministro Matteo Salvini si potranno realizzare progetti e infrastrutture”.

Così il sottosegretario aquilano Luigi D’Eramo, segretario regionale Lega Abruzzo, commenta i provvedimenti approvati oggi dal comitato per la programmazione e il coordinamento della politica economica e lo sviluppo sostenibile.

“I 5,6 milioni di euro destinati alla regione Abruzzo per il cofinanziamento di interventi a sostegno dell’innovazione e della mitigazione della crisi idrica aiuteranno ad affrontare una criticità molto sentita sul territorio, specie per quanto riguarda settori come quello Primario”.

Nell’ambito del Sisma del 2009 il comitato ha deliberato il finanziamento di oltre 470 milioni di euro per L’Aquila e altri Comuni dentro e fuori il cratere per la concessione di contributi a privati per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati e ha finanziato progettualità di natura turistica e culturale del Comune dell’Aquila.

“Oggi diamo risposte nel segno della concretezza. La Lega continua a essere al fianco de L’Aquila, dell’Abruzzo e di tutti i suoi abitanti”, conclude D’Eramo.