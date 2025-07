SISMA 2009: EMENDAMENTO PER PROROGARE CO.CO.CO. RICOSTRUZIONE FINO A DICEMBRE 2027

L’AQUILA – La proroga per i co.co.co. della ricostruzione fino alla fine del 2027, come già avvenuto a settembre dell’anno scorso per i contratti a tempo determinato del personale impiegato negli Uffici Speciali per la Ricostruzione.

Lo prevede uno degli emendamenti al Dl economia che arriverà in aula il 26 luglio, presentati in commissione Senato a firma dei senatori di Fratelli d’Italia, Guido Liris, capogruppo del suo partito della stessa commissione e da Etel Sigismondi, segretario regionale abruzzese.

L’argomento a supporto dell’emendamento è che il personale precario è fondamentale per i Comuni del cratere, a corto di personale e che devono ancora affrontare la coda della ricostruzione mentre ad oggi la scadenza è fine anno. La copertura prevista per questo emendamento è di circa 1,5 milioni di euro.