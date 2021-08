SISMA 2009, FINA (PD): “CAUSA ASSENZA ALCUNI SINDACI, ANCORA FUMATA NERA PER ELEZIONE COORDINATORE”

L’AQUILA – “A causa dell’assenza di alcuni sindaci, dopo un anno ancora fumata nera per l’elezione del coordinatore dei sindaci del cratere”.

Così, in una nota, il segretario regionale del Pd, Michele Fina, interviene in merito all’assenza, a quasi un anno dal rinnovo di molte amministrazioni locali, del nuovo coordinatore e coordinamento dei sindaci del cratere 2009, nell’ambito dell’Assemblea convocata oggi a Fossa dal sindaco Lanfranco Chiola di Cugnoli.

“Il fatto che sia stata convocata solo oggi, 10 agosto, fa capire a chiunque che il sindaco Chiola sta facendo di tutto per mantenere lo status quo – afferma Michele Fina – Sono grato a tutte le amministrazioni che, nonostante la singolarità della convocazione, hanno garantito la loro presenza. Non si può non biasimare invece chi è stato assente, contro gli interessi del proprio Comune e dei propri amministrati”.

“Tutti gli amministratori hanno più volte sottolineato i tanti problemi irrisolti come la ricostruzione pubblica e i rapporti tra Comuni e USRC. – continua il segretario Pd – Tutti sollecitano tempestività dai governi e chiedono di poter condividere le opportunità che si sono aperte, con molte essenziali nuove risorse economiche da investire. Per questo è grave ogni ritardo, ogni rinvio, ogni assenza”.

“Auspico che l’Assemblea dei Sindaci possa essere riconvocata nel più breve tempo possibile, senza lasciar trascorrere altro tempo come si è fatto nei mesi scorsi. Ne va della credibilità e del futuro della parte più delicata e bisognosa di aiuto della nostra regione.” Conclude Fina