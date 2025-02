SISMA 2009: “IL FUTURO IN SICUREZZA”, NEL LIBRO DELL’USRC LA RICOSTRUZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA

L’AQUILA – Il processo di rinascita dell’edilizia scolastica abruzzese, fortemente danneggiata dal sisma 2009 – un programma che ha riguardato 98 Comuni e 150 scuole in tutte e quattro le province, per un totale di 30.000 studenti – testimoniando l’impegno dei comuni minori del Cratere sisma 2009 e di molti Comuni Fuori cratere sismico, e la dedizione dell’Usrc nel supportare i processi di ricostruzione, con una dotazione finanziaria di oltre 155 milioni di euro, di coordinare, su indirizzo della Struttura di Missione e con il supporto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, la terza fase dell’attuazione della progettazione degli interventi, con l’obiettivo di garantire edifici sicuri e sostenibili su tutto il territorio.

“Il futuro in sicurezza. La ricostruzione dell’edilizia scolastica danneggiata dal sisma dell’aprile 2009 nell’esperienza dell’USRC”, è l’opera edita dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere che racconta come, grazie al piano di interventi “Scuole d’Abruzzo – Il Futuro in Sicurezza”, siano state messe in atto soluzioni che hanno garantito la ripresa delle attività scolastiche e la continuità dell’istruzione.

“Il clima di fiducia e di collaborazione intessuto con le amministrazioni locali – viene spiegato in una nota – ha consentito all’Ufficio di lavorare con una grande attenzione all’ottimizzazione delle risorse stanziate, e di rinnovare il patrimonio edilizio scolastico, restituendo alle comunità scuole moderne e sicure, in grado di rispondere a modelli di sostenibilità ambientale e di efficienza energetica”.

Le pagine del volume, i cui testi sono stati curati anche dall’ingegnere Francesco Mattucci e dagli architetti Daniela Baliva, Nadia Marcantonio e Roberta Grasso, con un focus di carattere scientifico da parte del professor Marco Di Ludovico, docente di Tecnica delle costruzioni dell’Università degli studi di Napoli Federico II, e in stretta collaborazione con le Amministrazioni responsabili degli interventi realizzati, offrono una panoramica degli interventi realizzati, con le schede progettuali delle scuole ricostruite, il racconto dell’evoluzione delle operazioni di ricostruzione, e le immagini delle inaugurazioni, momenti di festa che hanno sancito la fine di un percorso e l’inizio di una nuova esperienza educativa per il nostro territorio. Il libro è consultabile sul sito www.usrc.it

“I Comuni delle aree interne – spiega il coordinatore dei sindaci dei Comuni del Cratere Giovannino Anastasio – sono caratterizzati da difficoltà di accesso a servizi essenziali e da fenomeni di marginalizzazione e spopolamento. In questo contesto, le scuole contribuiscono all’attrattività del territorio non solo come spazi didattici, ma anche come luoghi di aggregazione e socialità per l’intera comunità”.

“Il sistema di governance messo in atto dall’USRC con i Comuni del Cratere – aggiunge il vicecoordinatore dei sindaci Massimiliano Giorgi – collega la ricostruzione fisica e la ripresa socioeconomica. Ricostruire non significa semplicemente tornare alla situazione preesistente, ma creare le condizioni per un futuro di sviluppo, valorizzando le potenzialità locali attraverso infrastrutture e strumenti innovativi”.

“Nella progettazione dei nuovi edifici scolastici – spiega il titolare dell’Usrc Raffaello Fico – abbiamo voluto focalizzarci non solo sul rispetto dei più moderni criteri di sicurezza, ma abbiamo voluto favorire la concezione di spazi per migliorare l’ambiente di apprendimento, promuovere l’inclusività eliminando le barriere architettoniche, garantire un’elevata efficienza energetica, creare spazi flessibili e aperti alla comunità, destinati a diventare centri di aggregazione e di sviluppo per il territorio. L’aspetto innovativo che abbiamo ritenuto necessario per il raggiungimento dei nostri obiettivi è stato spesso quello di un percorso partecipato che ha coinvolto studenti, insegnanti e comunità locali, dando voce alle loro esigenze e idee per costruire scuole che generassero opportunità future per gli studenti, anche i più piccoli. Il supporto della Regione Abruzzo e dell’Assessorato all’Edilizia Scolastica, ed in particolar modo di tutti i dirigenti che negli anni si sono susseguiti, è stato fondamentale per consentire ai Comuni coinvolti e al nostro Ufficio di lavorare in maniera costante e proficua”.