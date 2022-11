SISMA 2009: INAUGURATO RESTAURO PER 6,6 MILIONI DEL PALAZZO DEI BARONI CAPPA A SAN NICANDRO

L’AQUILA – Inaugurato oggi l’esito del restauro post-sisma, per ben 6,6 milioni di euro, del palazzo baronale Cappa, a San Nicandro di Prata d’Ansidonia (L’Aquila), di proprietà del barone Francesco Cappa, che ora avvierà in esso una struttura ricettiva per clienti di alto target.

A realizzare l’intervento l’impresa dei Fratelli Barattelli.

L’edificio ha origini molto antiche e fu proprietà di diverse famiglie che in passato si alternarono nel dominio dei territori circostanti. I baroni Cappa, di origine spagnola, furono feudatari nel sec. XVI dei territori di Bominaco, Caporciano, Coppito, Tussio e San Nicandro diventando, da quel momento, signori e proprietari del magnifico palazzo che, ancora oggi, domina il borgo di San Nicandro nel comune di Prata d’Ansidonia.

Originariamente era un castello, di cui restano le logge esterne utilizzate nel 1300 come roccaforte militare, ma nel corso dei secoli e per esigenze della famiglia Cappa, fu trasformato in palazzo fortificato.

All’interno del palazzo, stanze di varia grandezza si alternano le une alle altre, tutte riccamente arredate con mobili ed oggetti risalenti ad epoche differenti.

Da una di queste stanze, attraverso una finestrella è possibile affacciarsi all’interno della chiesa della Madonna del Carmine, anch’essa proprietà dei baroni Cappa. Al centro del Palazzo vi è un piccolo cortile interno dal quale è possibile accedere alle grotte, un tempo utili via di fuga e che oggi, parzialmente murate, sono utilizzate come cantina.