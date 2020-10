SISMA 2009: L’ANNUNCIO DI CONTE, IN LEGGE FINANZIARIA 2,7 MILIARDI PER COMPLETARE RICOSTRUZIONE

L’AQUILA – Nei giorni difficili del dilagare della pandemia del coronavirus, arriva l’attesa e buona notizia: nella legge di bilancio sono previsti 2 miliardi e 750 milioni di euro per la ricostruzione del terremoto 2009 che si vanno a sommare al miliardo avanzato dello stanziamento da parte del governo Renzi che copriva il periodo 2015-2020. fondi che erano oramai agli sgoccioli.

Ad annunciarla il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nella videoconferenza di questa mattina con il presidente della Regione Marco Marsilio, i sindaci e altre istituzioni, che ha sostituito l’incontro che si doveva svolgere a Barisciano in provincia dell’Aquila ma che per motivi di sicurezza legati al contenimento del Covid è stato annullato nella sua modalità “in presenza”.

Ad esultare in modo bipartisan la deputata abruzzese del Pd, Stefania Pezzopane, e il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

Il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio anche lui in videoconferenza ha però sottolineato come in Abruzzo ci sia una duplice ricostruzione in corso: la prima, legata al terremoto aquilano, ancora da completare soprattutto per la parte pubblica che purtroppo sta registrando notevoli ritardi; la seconda, relativa al terremoto del Centro Italia (2016), sembrerebbe finalmente partita dopo che “in passato si è perso troppo tempo, anche per scelte legate a un modello di ricostruzione non adeguato”.

“Una notizia importantissima – afferma la deputata dem – che non avevo dubbi sarebbe arrivata nei tempi giusti. Ci ho lavorato moltissimo e ringrazio il presidente Conte perché in questo difficile ultimo anno , sono state fatte cose eccezionali e molti passi importanti. Dal Decreto sisma in poi abbiamo acquisito moltissime cose straordinarie. Questa notizia, insieme alle stabilizzazioni, le tasse sospese che non verranno restituite , le semplificazioni ed altre iniziative dimostrano una qualità di lavoro ed una attenzione eccezionale ai nostri territori colpiti dalle calamità naturali”.

“Sono sempre stata fiduciosa – conclude Pezzopane – e ho sempre rassicurato tutti che la soluzione sarebbe arrivata nei tempi giusti. È così è stato!”

Biondi parla di vittoria “Una vittoria per il territorio”. Con queste parole il sindaco dell’Aquila, Pierluigi

“Riconosco l’importante impegno assunto dal capo del governo che si è mostrato sensibile alle sollecitazioni e alle istanze che a più riprese sono giunte dai territori. Le risorse, benché inferiori a quelle stimate da Usra e Usrc, rappresentano un significativo passo in avanti per le aree terremotate in un momento complesso per l’intera nazione. – spiega il sindaco – Nel corso della riunione, inoltre, il premier ha annunciato che il Cipe, nella prima riunione utile, approverà il bando da 6,5 milioni di euro per il riconoscimento di contributi a fondo perduto per le attività produttive colpite dalla crisi generata dal coronavirus. Un’iniziativa possibile grazie al recupero di economie derivanti da iniziative finanziate con il programma ReStart e con la delibera Cipe 135 del 2012 su cui attendevamo risposte dal Mise da agosto e che in questo momento di crisi profonda, acuita dalla pandemia, non potrà che fornire un rilevante sostegno a decine di imprenditori dell’Aquila e del cratere 2009”. “Ritengo sia una giornata che segna un punto importante della storia dell’Aquila che il premier ha promesso di venire a visitare presto” conclude il primo cittadino.

Marsilio ha a sua volta evindenziato tra le problematiche fondamentali , se il problema relativo alla stabilizzazione del personale precario sembra essere risolto positivamente, dopo l’approvazione del “Decreto Agosto” restano il riconoscimento, per il triennio 2021-2023, del contributo straordinario a favore del comune dell’Aquila e dei comuni del cratere, essenziale per l’approvazione dei bilanci annuali degli enti e la semplificazione delle procedure di ricostruzione pubblica”.

“Occorre introdurre – ha detto Marsilio – una più puntuale e sostenibile programmazione a sostegno degli interventi necessari per rilanciare il territorio aquilano e di tutto il cratere duramente ferito dal sisma, garantendo, anche attraverso l’utilizzo delle risorse del Recovery Fund, una maggiore disponibilità di risorse al Programma RESTART. Infatti, il Recovery Fund può e deve essere utilizzato non solo per sostenere la ricostruzione dei beni pubblici e privati, ma anche per finanziare progetti di rilancio socio-economico che vertono su settori centrali come ricerca, sviluppo industriale, sostegno alle imprese, ambiente, turismo e cultura. Su queste tematiche fondamentali ci aspettiamo un positivo e urgente riscontro da parte del Governo al fine di poter offrire alle nostre comunità le risposte attese da tempo e dare senso compiuto alle parole del Presidente della Repubblica il quale, il 6 aprile scorso, in occasione dell’XI anniversario del terremoto aquilano, ha affermato che “La ricostruzione de L’Aquila resta una priorità e un impegno inderogabile per la Repubblica”.

