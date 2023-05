SISMA 2009: MADONNA DELLA CARITA’ DI ANCARANO, TUTTO PRONTO PER LA RIAPERTURA DI DOMENICA 14 MAGGIO

ANCARANO – Domenica 14 Maggio a partire dalle ore 17:00 ad Ancarano (Teramo), alla presenza di Sua Eminenza il Vescovo di Ascoli Giampiero Palmieri, spazio alla cerimonia di riapertura della Chiesa della Madonna della Carità di proprietà del Comune di Ancarano, chiusa a seguito del sisma 2009.

Nel 2016 – si legge in un comunicato – l’Amministrazione Comunale ha ottenuto anche il riconoscimento di bene culturale rilevante da parte del Ministero dei Beni ed Attività Culturali che ha permesso l’attenzione per un recupero di questo patrimonio da parte delle istituzioni sovracomunali ed è stata redatta idonea progettazione da parte dell’Architetto incaricato Davide Di Salvatore.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 402 del 2016, sono stati ottenuti fondi per € 300.000,00 destinati al restauro ed il consolidamento mediante la misura Regionale Patto per il Sud – Masterplan Abruzzo – Risorse Fsc 2014/2020 con l’allora Giunta Regionale guidata dal Presidente Luciano D’Alfonso e di cui era parte l’attuale Consigliere Regionale Dino Pepe.

LA NOTA COMPLETA

Successivamente è stato avviato l’iter propedeutico che ha visto il completamento dei livelli di progettazione per arrivare alla firma della necessaria convenzione con la Regione Abruzzo nel Marzo 2018 affinché la somma ottenuta potesse ufficialmente essere impegnata nell’avvio delle procedure di gara per l’assegnazione dei lavori.

Oltre ai fondi Masterplan, la Regione Abruzzo è nuovamente intervenuta con un contributo di 50.000,00 per ulteriori lavori sulla Chiesa Madonna della Carità, su proposta dell’attuale Consigliere Regionale Emiliano Di Matteo.

La concretizzazione del restauro ha avuto la luce a fine 2020 con i lavori iniziati dalla Ditta incaricata Di Giuseppe Osvaldo, dopo l’ottenimento dell’autorizzazione da parte del Ministero dei Beni ed Attività Culturali e terminati ad inizio di quest’anno, malgrado i rallentamenti dovuti al periodo pandemico 2020/2022 con il Covid19.

Al fine di poter svolgere le funzioni liturgiche la parrocchia Madonna della Pace per tramite del Parroco Don Devis, insieme ad un gruppo di volontari, ha posto in essere gli ultimi preparativi per la riapertura, organizzandone i festeggiamenti, anche con la concessione del patrocinio e di un contributo da parte dell’Amministrazione Comunale di Ancarano.

La Chiesa inoltre è stata inserita nel programma Art Bonus, una misura del Mibact riguardante disposizioni per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo e che prevede importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta, per chi effettua erogazioni liberali in denaro proprio per il sostegno della cultura.

“Un giorno importante per Ancarano – dichiara il sindaco di Ancarano, Pietrangelo Panichi – che vede la riapertura di un bellissimo luogo di culto che raccoglie la partecipazione della comunità Ancaranese e non solo. Siamo soddisfatti come Amministrazione Comunale di aver portato a termine un punto del nostro programma amministrativo, nella capacità di aver saputo ottenere fondi sovracomunali. Ringrazio la Regione Abruzzo, l’Onorevole Luciano D’Alfonso, il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il Consigliere Regionale Emiliano Di Matteo, il Consigliere Regionale Dino Pepe, l’Ufficio Tecnico Comunale, i tecnici e la ditta incaricata. Mi è gradito altresì ringraziare il nostro Parroco Don Devis, i volontari e tutti coloro che hanno atteso questo momento per poter tornare a partecipare alle Sante Messe”.

“Infatti a partire dalla giornata del 14 Maggio 2023 potranno essere nuovamente celebrate presso la Chiesa Madonna della Carità. Il nostro impegno non si ferma qui, perché sono in programma ulteriori lavori ed idee per interventi sull’edificio di culto di proprietà del Comune”.