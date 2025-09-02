SISMA 2009: NUOVE PRATICHE, AUMENTO 20% CONTRIBUTO, COMPENSATA FINE DEL SUPERBONUS

L’AQUILA – Nuove pratiche con 20% di aumento contributo per la ricostruzione privata post sisma 2009 per colmare lo stop all’eco sisma bonus edilizio, e l’erogazione ad agosto di quasi 14 milioni e mezzo di euro per 22 pratiche dall’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila.

Queste le due novità sul fronte della ricostruzione, all’Aquila e nei comuni del cratere.

“Le pratiche da presentare o non ancora approvate con un provvedimento definivo, vedranno un contributo aumentato fino ad un massimo del 20% “per colmare la quota del sisma bonus scaduto e quindi per permettere di sostenere i costi dell’intervento alla luce dell’aumento dei prezzi”, annuncia in una nota dall’assessore comunale dell’Aquila alla Ricostruzione privata Roberto Tinari.

Gli aumenti del contribuito sono contenuti un decreto congiunto, il n. 5 del 28 luglio 2025 , firmato dagli Uffici Speciali per la Ricostruzione dell’Aquila e dei Comuni del Cratere, e pubblicato in questi giorni.

La pubblicazione dell’iter operativo, che avverrà nei prossimi giorni sul sito dell’Usra, fornirà indicazioni puntuali per l’accesso alle nuove misure, offrendo così un quadro più chiaro e definito agli aventi diritto. Il plafond messo in preventivo è di 285 milioni di euro.

“Il provvedimento – spiega Tinari – definisce i criteri e le risorse integrative destinate a coloro che presentano domanda di contributo, sia nei Comuni del cratere che fuori cratere, purché abbiano l’iter istruttorio che risulta già avviato o in fase di avvio. Restano invece esclusi, per ora, gli interventi già ammessi a contributo ma non ancora completati a causa della sospensione degli incentivi fiscali”.

Intanto nel mese di agosto l’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila ha erogato quasi 14 milioni e mezzo di euro per la ricostruzione privata che finanziano 22 pratiche per abitazioni private, di cui 7 nel capoluogo di regione e 15 nelle frazioni di Aragno, Arischia, Bazzano, Coppito, Paganica, Pescomaggiore, Pianola, Roio poggio, Sant’Angelo, Vallesindole.

“Quando le varie attività amministrative subiscono un fisiologico rallentamento, il trend è tornato in crescita rispetto a luglio – spiega ancora Tinari -. Prosegue senza sosta il lavoro degli uffici comunali nonostante il periodo riservato alle vacanze. Sono soddisfatto dell’operato dei dipendenti dell’ente, persone veramente valide efficienti, capaci e disponibili che ringrazio a nome della città intera non solo per i risultati eccellenti, ma per come svolgono il loro lavoro con maestria e precisione”.