SISMA 2009: OK A PROGETTO FATTIBILITÀ RESTAURO PALAZZO DUCALE DI PAGANICA

L’AQUILA – Lavori di riparazione e miglioramento sismico di Palazzo Ducale a Paganica per complessivi due milioni di euro. È l’iniziativa approvata dalla Giunta comunale nella seduta tenutasi l’ultimo dell’anno, nel corso della quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi finanziati con delibera Cipe 18 del 2020.

“È il primo, importante, step con cui è stato avviato l’iter per rendere ancora più sicuro e funzionale uno dei luoghi identitari del nostro territorio e per il quale sono state molto preziose la costante attenzione e collaborazione di Daniele Ferella, già assessore e attuale consigliere delegato ai rapporti tra Consiglio e Giunta. – spiegano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il vicesindaco con delega alla Ricostruzione dei Beni pubblici, Raffaele Daniele – Le opere consentiranno di restituire alla comunità e recuperare pienamente lo storico edificio settecentesco per il quale verrà impiegata una somma pari a 400mila euro solo per la progettazione e tutte le procedure tecniche propedeutiche all’avvio dei lavori”.

Plauso all’operazione è stato espresso dal consigliere con delega ai rapporti tra Consiglio e giunta comunale, Daniele Ferella, che ha ringraziato “l’esecutivo comunale per l’attenzione mostrata nei confronti di un progetto che ha un’alta valenza sociale, culturale e simbolica per la comunità paganichese”.