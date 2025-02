SISMA 2016: A MONTORIO AVANTI CON PROGETTAZIONE EX DISPENSARIO, TRASFERITI 160MILA EURO

MONTORIO AL VOMANO – Trasferiti 160 mila euro all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo per l’intervento di recupero dell’ex dispensario adibito a circolo anziani nel Comune di Montorio al Vomano, in provincia di Teramo.

A firmare il decreto, si legge in una nota, il commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli.

Si tratta di un primo trasferimento per la progettazione dell’intervento, che complessivamente vale 800 mila euro.

“Con questo trasferimento di fondi garantiamo l’avvio della fase di progettazione di un intervento che restituirà alla comunità di Montorio al Vomano un importante spazio di aggregazione per i cittadini, in particolare per gli anziani. La ricostruzione non è solo edilizia, ma anche recupero sociale e vivibilità del territorio”, spiega il commissario Castelli.

“Ringrazio il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione guidato da Vincenzo Rivera, per il grande lavoro di squadra che ci vede ogni giorno in prima linea per il bene delle comunità dell’Appennino centrale. Grazie anche al sindaco Fabio Altitonante per il suo quotidiano impegno a favore del territorio”, conclude.