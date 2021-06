SISMA 2016: AL VIA CANTIERE DUOMO DI TERAMO, 180 CHIESE DANNEGGIATE, 70 MESSE IN SICUREZZA

TERAMO – Al via oggi all’allestimento del cantiere nel Duomo di Teramo, prima cattedrale del cratere sismico ad essere interessata dalle operazioni di restauro, senza per altro che queste causino l’interruzione delle attività pastorali e di culto.

Evento che ha visto la presenza del vescovo Lorenzo Leuzzi, che ha benedetto il cantiere e del Commissario Straordinario Giovanni Legnini.

la Diocesi di Teramo-Atri ha colto l’occasione per aggiornare i numeri della ricostruzione degli edifici di culto.

Le chiese che hanno subito danni dal sisma del 2016-2017 sono stati 181, e le opere provvisionali di messa in sicurezza hanno interessato 70 edifici.

Sono 18 quelle definitive, con chiese riaperte al culto. Gli edifici interessati dall’ordinanza 105 sono 56, tra i quali primo a partire è simbolicamente il Duomo di Teramo.

Altre importanti chiese nella città di Teramo sono quelle di S. Agostino, S. Domenico e Madonna del Carmine; nel territorio della Diocesi saranno interessate (tra le altre) anche l’antico santuario di San Gabriele, le chiese di S. Maria in Platea a Campli, S. Rocco in Montorio al Vomano, SS. Pietro e Andrea a Castelbasso.

Da qui ad un mese saranno presentati tutti i progetti utili all’acquisizione dei pareri di competenza da parte dell’USR, della Soprintendenza e del Genio Civile a seguito dei quali partiranno i lavori veri e propri.

Si attende poi l’emissione di una nuova Ordinanza per il finanziamento dei restanti edifici di culto.

Tornando al Duomo l’avvio dei lavori veri e propri si svolgerà a seguito del rilascio delle autorizzazioni di competenza da parte della Soprintendenza ABAP e dell’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Abruzzo e consisteranno nel miglioramento sismico della torre campanaria, nel rafforzamento del corpo principale della Cattedrale e in interventi di restauro della Cappella di San Berardo e delle facciate principali.

Il cantiere della Cattedrale rientra in un progetto più ampio di riqualificazione della principale piazza del centro storico della città, che coinvolge anche il Seminario Aprutino e il Palazzo Vescovile. Per volontà del Vescovo i lavori sono stati affidati a ditte del territorio e sono resi possibili dalla sinergia tra le istituzioni coinvolte: la Soprintendenza ABAP, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione e la Struttura Commissariale alla Ricostruzione 2016.