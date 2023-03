SISMA 2016: ALL’ABRUZZO 183 MILIONI PER INTERVENTI VIABILITA’

L’AQUILA – Nell’ultima Cabina di regia di coordinamento integrata 2009/2016 è stata approvata, dal Commissario per la ricostruzione, l’ordinanza che prevede l’intesa sul piano strade dell’Appenino Centrale destinando all’Abruzzo 183 milioni.

“Il piano approvato è strategico in un’ottica non solo di ricostruzione, ma di rilancio e realizzazione di un nuovo modello di sviluppo – si legge in una nota della Regione – Infatti, la mobilità di persone e merci rappresenta un interesse primario per la nostra Regione. L’importante risultato è stato raggiunto grazie ad una sinergia tra Regione e Commissario e segna un cambio di passo per il rilancio delle aree interne”.

Gli interventi finanziati sono visualizzabili a questo link: https://www.regione.abruzzo.it/content/viabilit%C3%A0-sisma-2016-183-mln-labruzzo