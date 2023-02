SISMA 2016, CASTELLI: “RICOSTRUZIONE PRIVATA A BUON PUNTO, ANCORA MOLTO DA FARE”

PERUGIA – “La ricostruzione privata, per quanto riguarda i danni lievi, è a un buon punto. Sulla ricostruzione pesante abbiamo ancora molto da fare. In tutto il cratere l’operazione è stimata per un valore di 27 miliardi di euro e siamo arrivati a liquidarne 2,5 miliardi. Circa il 10 per cento”.

Lo ha spiegato il commissario straordinario per la ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli, a Norcia, a margine dell’inaugurazione della mostra mercato Nero Norcia.àù

“Lo scenario che abbiamo davanti è quello di passare dalle norme ai cantieri e, quindi scontrarsi con la realtà, cercando nel frattempo di non perdere il flusso vitale che alimenta queste comunità, ponendo attenzione, ad esempio, agli aspetti economici, sociali e culturali”, ha aggiunto ancora Castelli.