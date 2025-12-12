SISMA 2016: CONSEGNATA NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI A MONTEREALE

MONTEREALE – È stata consegnata questa mattina all’Arma dei Carabinieri la nuova Caserma dei Carabinieri e dei Carabinieri Forestali di Montereale, borgo storico in provincia dell’Aquila, ricostruita dopo i gravi danni subiti a causa del terremoto del 2017.

Alla cerimonia hanno partecipato il Commissario Straordinario per la Ricostruzione, Guido Castelli e il Responsabile della Direzione Regionale Abruzzo e Molise dell’Agenzia del Demanio, Caterina Micossi, il Sindaco di Montereale, Massimiliano Giorgi, il Comandante del Comando provinciale L’Aquila, col. Salvatore Del Campo, il Comandante Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, generale di brigata Gianluca Feroce e il Comandante Comando Regione Carabinieri Forestale Abruzzo e Molise, col. Giuseppe Lopez.

Il nuovo immobile è stato realizzato con i fondi del Commissario Straordinario Sisma 2016, per un investimento di 4 milioni di euro.

L’Agenzia del Demanio ha operato come stazione appaltante eseguendo le fasi progettuali ed esecutive per restituire al territorio un presidio di sicurezza moderno nello stesso luogo dove sorgeva l’edificio distrutto dal terremoto.

La caserma, oltre ad essere un simbolo di rinascita e resilienza, è un esempio di costruzione innovativa e sostenibile: la struttura è realizzata in legno X‐LAM a elevata resistenza antisismica e i prospetti esterni sono rivestiti con pannelli in alluminio anodizzato altamente efficienti e sostenibili; è ecosostenibile e classificata nZEB (nearly Zero Energy Building), con elevate prestazioni energetiche ottenute grazie all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

L’architettura della nuova caserma si ispira alle caratteristiche del borgo in pietra e inserisce in modo armonico l’edificio nel paesaggio. La nuova piazza, collegata all’ingresso della caserma, offre uno spazio pubblico che avvicina le istituzioni e la cittadinanza.

Il legame con il territorio e la sua storia viene evocato dall’opera d’arte contemporanea che l’Agenzia del Demanio, insieme all’Arma dei Carabinieri e alla Soprintendenza, ha fatto installare all’interno della caserma.

Realizzata dall’architetto Riccardo Miotto, l’opera intitolata “Spectrum” richiama la relazione tra le profondità terrestri e la superficie abitata, in analogia con l’architettura dell’edificio che sorge dalle macerie. La scultura è stata selezionata sulla base della norma che destina una quota delle spese per le opere pubbliche alla valorizzazione artistica degli edifici.

Il Commissario Guido Castelli ha dichiarato: “La consegna della nuova caserma dei Carabinieri e dei Carabinieri Forestali di Montereale rappresenta molto più di un intervento edilizio: è un segno concreto della presenza dello Stato nei territori dell’Appennino centrale. Fin dall’inizio del mio mandato ho considerato la ricostruzione di questi presidi di sicurezza una priorità assoluta, perché le forze dell’ordine sono parte integrante delle nostre comunità e contribuiscono a farle sentire tutelate. Nel cratere sisma sono complessivamente 25 le opere di ricostruzione per altrettante caserme dei Carabinieri e dei Carabinieri Forestali. Tre di queste (tra cui quella di Montereale), si trovano in Abruzzo. A questi interventi sono stati destinati complessivamente circa 90 milioni di euro, a conferma di un impegno da parte delle istituzioni forte e concreto. Oggi restituiamo a Montereale una struttura moderna, sostenibile, sicura, realizzata grazie al prezioso lavoro dell’Agenzia del Demanio. Una caserma nZEB, costruita con tecniche innovative e pensata per integrarsi con il borgo. Quello che abbiamo inaugurato non è soltanto un edificio, ma un presidio di legalità, un punto di riferimento per cittadini che hanno affrontato prove durissime. La presenza dell’Arma è garanzia di fiducia, ordine e coesione. Continuare su questa strada significa rafforzare la rete che tiene unito il nostro Appennino”.

Il Sindaco di Montereale, Massimiliano Giorgi, ha dichiarato: “Esprimo tutta la mia gioia e gratitudine rispetto alla consegna anticipata della Caserma. Si tratta del giusto e doveroso riconoscimento per i Presidenza del Consiglio dei Ministri Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 militari dell’Arma che, fin dalle ore successive ai sismi del 2016-2017, mi hanno coadiuvato con spirito di servizio nella gestione dell’emergenza. Questo momento rappresenta anche un modo per ringraziarli concretamente per quanto fatto. Altrettanto doverosamente rivolgo un plauso all’Agenzia del Demanio regionale e al RUP, nella persona dell’Ingegner Ridolfi che, grazie alle sue capacità, ha saputo risolvere le problematiche che abbiamo dovuto affrontare in corso d’opera. Infine, la Struttura commissariale ha gestito in modo ottimale la regia non solo di questi lavori, ma anche dei tanti altri interventi di ricostruzione e di riparazione economica e sociale che riguardano questi nostri territori. I risultati che sta realizzando il Commissario Castelli sono sotto gli occhi di tutti e sono il frutto della sua capacità di gettare il cuore oltre l’ostacolo: una qualità indispensabile per realizzare risultati importanti come quello odierno”.