SISMA 2016: DI BENEDETTO, “SOSTITUZIONE LEGNINI PER DINAMICHE POLITICHE NON CONDIVISIBILI”

L’AQUILA – “La notizia della sostituzione di Giovanni Legnini, a capo finora della struttura commissariale per la ricostruzione, non mi coglie di sorpresa. Appartiene a dinamiche della politica che, francamente, sono poco condivisibili. Ribadisco a Legnini il plauso e il mio sostegno per quanto fatto dal 2020 ad oggi”.

È il commento di Americo Di Benedetto, consigliere regionale eletto nel 2019 nella lista Legnini presidente.

“L’auspicio espresso dalla mia parte politica, congiuntamente, era che fosse garantita continuità amministrativa, valorizzando il merito di Legnini, e della sua struttura, per la qualità del lavoro svolto che gli è valsa il riconoscimento trasversale delle amministrazioni, delle comunità e del Governo. Un lavoro che prepara il terreno per il nuovo commissario Guido Castelli, a cui auguro di raccogliere e conservare il patrimonio di chi lo ha preceduto e di portare a compimento l’uscita dal commissariamento, già avviata con successo”.