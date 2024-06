SISMA 2016: IL COMMISSARIO, “RIPRISTINO CASERME DEI CARABINIERI A SULMONA, MONTEREALE E CASTELLI”

ROMA – “Oggi celebriamo il 210º anniversario dell’Arma dei Carabinieri, una lunga e gloriosa storia al servizio dello Stato e dei cittadini. Agli uomini e alle donne dell’Arma va il mio sincero ringraziamento per l’opera che svolgono ogni giorno e per il loro rigoroso senso del dovere che, per noi tutti, è garanzia di sicurezza e legalità. La loro presenza ha un ruolo fondamentale anche nei territori dell’Appennino centrale colpiti dal sisma del 2016, dove numerose caserme purtroppo hanno subito le pesanti conseguenze delle scosse telluriche che si sono abbattute sulle quattro regioni dell’Italia centrale. Di fronte alla necessità di ricostituire da tempo nei nostri borghi questa rete, in stretta in collaborazione con i vertici dell’Arma e con l’Agenzia del Demanio, abbiamo avviato un’opera complessiva di recupero e ricostruzione di 25 presìdi”.

Lo dichiara il Commissario Straordinario al sisma 2016, Guido Castelli. “L’Ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021, difatti, prevede complessivamente 42 interventi di ricostruzione pubblica, per un finanziamento complessivo 110,5 milioni di euro e, di questi, 24 riguardano le caserme dei Carabinieri e del Corpo forestale (3 in Abruzzo, 5 nel Lazio e 16 nelle Marche), mentre per l’Umbria, attraverso l’Ordinanza n.109, è stata finanziata la realizzazione della Caserma di Norcia per quasi 4,5 milioni di euro. Si tratta di lavori necessari – prosegue Castelli -non solo per la ricostruzione e riparazione degli edifici, ma anche per rendere le strutture più moderne, funzionali, esteticamente gradevoli ed energeticamente sostenibili, secondo il principio del ricostruire innovando. I cantieri in fase di completamento sono quattro: Arquata del Tronto, Fiastra e Pieve Torina nelle Marche e Montereale in Abruzzo. Nelle sole Marche, dove si trovano due terzi delle caserme coinvolte, tutti i lavori sono in fase di definizione o sono stati avviati. L’obiettivo di noi tutti ora – conclude il Commissario al sisma 2016 – è di accelerare ulteriormente l’andamento degli interventi di ripristino di queste che per le nostre comunità non sono soltanto strutture, ma luoghi che simboleggiano la presenza dello Stato”.

La suddivisione degli interventi su base regionale: in Abruzzo sono in corso 3 interventi per le caserme di Carabinieri e del Corpo forestale, per un totale di circa 13 milioni di euro che ricadono principalmente nella provincia de L’Aquila, dove sono programmati: la demolizione e ricostruzione della caserma dei Carabinieri e del Corpo forestale a Montereale (importo da Ordinanza 3,9 milioni di euro) , l’adeguamento sismico della Stazione dei Carabinieri di Sulmona (importo da Ordinanza 6,9 milioni di euro). A Castelli (Teramo) la nuova costruzione della Stazione del Corpo forestale a Castelli è stata finanziata per due milioni di euro.

Nel Lazio, in provincia di Rieti, sono previsti 5 interventi per un importo complessivo di circa 22,8 milioni di euro. Si tratta della ricostruzione della caserma dei Carabinieri e del Corpo forestale ad Amatrice (importo da Ordinanza 4,3 milioni di euro), della demolizione e ricostruzione caserma dei Carabinieri di Accumoli (importo da Ordinanza 1,9 milioni di euro), dell’adeguamento sismico dell’Hangar XVI del Nucleo Elicotteri Carabinieri a Rieti ((importo da Ordinanza 7 milioni di euro), del miglioramento sismico della caserma dei Carabinieri (importo da Ordinanza 3,3 milioni di euro) e del miglioramento sismico del Comando Scuola Forestale (importo da Ordinanza 3,7 milioni di euro) di Cittaducale.