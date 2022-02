SISMA 2016, IN ABRUZZO LO STATO DELLE PRATICHE SU PIATTAFORMA “WEBGIS”

L’AQUILA – In Abruzzo da oggi sarà possibile informarsi sull’iter delle pratiche di ricostruzione privata del sisma del 2016 attraverso una piattaforma di geolocalizzazione delle domande di contributo denominata WebGIS, liberamente consultabile accedendo alla home page del sito istituzionale dell’USR: si potrà conoscere lo stato dell’istanza, in particolare lo stato di avanzamento delle istruttorie e dei cantieri, con un aggiornamento dei dati in tempo reale, di tutti gli edifici per i quali è stata inviata una richiesta di contributo.

L’ iniziativa è stata presentata dal presidente della Giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, e dal direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione Sisma 2016, Vincenzo Rivera, nel corso della conferenza stampa di bilancio dell’attività 2021.

Per Marsilio e Rivera di tratta di una operazione verità “perché i cittadini potranno conoscere direttamente la situazione senza doversi basare su notizie date da altri”.

“Ci siamo resi conto – ha spiegato ancora Marsilio -, che molti cittadini reclamavano con i nostri uffici non sapendo che fine avesse fatto la loro pratica. Poi, si scopriva che tecnici che avevano fatto incetta di incarichi, non avevano ancora presentato la pratica. In tal senso, non voglio generalizzare perché ci sono tanti professionisti bravi e qualificati che portano avanti la ricostruzione e che dobbiamo ringraziare, ma non bisogna negare che esiste anche questa realtà meno corretta”.

Rivera ha sottolineato che “ora il cittadino può sapere i un tempo reale cosa sta accadendo senza doversi basare solo sul volere dei tecnici”.

In sostanza, cliccando sui poligoni che rappresentano su mappa gli edifici danneggiati dal terremoto, sono mostrati i dati generali e i dettagli delle comunicazioni ai tecnici incaricati e dei provvedimenti emanati dall’Ufficio speciale. È inoltre possibile per l’utenza fare segnalazioni in merito alla correttezza dei dati rappresentati. Lo sviluppo della piattaforma di gestione dei dati e le attività connesse sono svolte dal solo personale interno all’Ufficio.