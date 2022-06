SISMA 2016: LEGA, “GOVERNO HA RECEPITO NOSTRO INTERVENTO SU TARI”

L’AQUILA – “Grazie all’efficiente mediazione del nostro sottosegretario Federico Freni, il Governo ha recepito la proposta Lega a beneficio degli immobili resi inagibili dal sisma del 2016, trovando le necessarie risorse”.

Così i parlamentari abruzzesi della Lega, il senatore Alberto Bagnai e i deputati Luigi D’Eramo e Antonio Zennaro.

“Nel biennio 2022-2023 oltre 15 milioni di euro vanno in compensazione ai comuni interessati, che altrimenti avrebbero dovuto, per mantenere i conti in ordine, disporre incrementi esorbitanti delle tariffe sugli immobili non esentati. Un ringraziamento va ai colleghi delle Commissioni prima e settima del Senato, per la loro attenzione alla tematica delle aree interne.”