SISMA 2016: MARSILIO, “L’AUMENTO DEI COSTI PARAMETRICI COMPENSERA’ LA FINE DEL SUPERBONUS”

L’AQUILA – “Piena soddisfazione per i risultati raggiunti nella Cabina di coordinamento sisma che si è tenuta oggi pomeriggio con il Commissario Guido Castelli. Diversi i provvedimenti adottati durante la riunione, tra cui l’ordinanza che ha disposto l’aumento dei costi parametrici della ricostruzione degli edifici con danno grave, nonché la rivisitazione delle maggiorazioni previste dal Testo. Questa ordinanza consentirà di compensare senza problemi la fine dell’abbinamento delle agevolazioni fiscali previste dal Superbonus a copertura degli accolli derivanti dalle approvazioni progettuali”.

Lo fa sapere, in una nota, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

“La decisione – spiega – è arrivata alla fine di una nutrita serie di incontri tra la Struttura Commissariale, gli Uffici speciali e la rete delle professioni che hanno consentito di arrivare ad una soluzione condivisa tra i soggetti coinvolti a beneficio dei cittadini. È stato così onorato un impegno che avevamo assunto di fronte a tutti i soggetti coinvolti a cominciare dalle imprese di costruzioni per superare definitivamente la fase emergenziale e riportare la ricostruzione su binari ordinari della contribuzione pubblica”.

Sono stati stanziati fondi aggiuntivi per alcuni interventi già inseriti nel Programma del Dipartimento di Protezione Civile per la messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici. In particolare, per l’Abruzzo sono stati concessi ulteriori 17 milioni di euro per 15 interventi di cui 5 nel Comune di Civitella del Tronto, 2 nel Comune di Valle Castellana e uno ciascuno nei Comuni di Teramo, Castelli, Penna Sant’Andrea, Campli, Colledara, Montorio al Vomano, Isola del Gran Sasso, Farindola.

Durante la riunione, su impulso del presidente Marsilio, è stata approvata l’ordinanza speciale che finanzia gli interventi del Piano Straordinario di Ricostruzione del Comune di Valle Castellana per un importo complessivo di circa 19 milioni di euro.

Sono previsti interventi di riqualificazione di spazi pubblici nelle numerose frazioni del comune e la realizzazione di aree di emergenza.

Nel corso della riunione è stato definanziato l’intervento relativo alla scuola dell’infanzia “Arcobaleno” di Teramo, a seguito di una forte perdita di residenti, destinando circa due milioni e mezzo di euro per il recupero di un edificio scolastico dismesso nel quartiere della Cona. L’edificio verrà rigenerato per consentire nel mese di settembre di lasciare libera un’altra struttura della provincia che verrà destinata a servizio del liceo classico Delfico.

Si è inoltre provveduto a dare impulso allo sviluppo della piattaforma informatica che permette ai tecnici di avere uno sportello unico per la presentazione delle pratiche di ricostruzione. Un notevole vantaggio che velocizza in maniera significativa la presentazione delle pratiche per la ricostruzione.

Sono stati inoltre approvati i nuovi schemi di convenzione con le società Fintecna ed Invitalia che in questo modo continueranno a fornire alla Struttura commissariale ed agli Uffici per la Ricostruzione personale tecnico ed amministrativo-contabile altamente qualificato a conferma del grande supporto dato delle due società per il superamento delle difficoltà connesse agli adempimenti per la ricostruzione.