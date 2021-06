SISMA 2016, NASCE UNICO GRANSASSO: RETE DI 22 COMUNI OLTRE LA RICOSTRUZIONE

TERAMO – “La ricostruzione procede veloce, le case saranno rimesse a posto, ma poi? Chi le vivrà? Con che economia? Ecco perchè, per la prima volta nella storia della Ricostruzione dei nostri terremoti nasce Unico, 22 sindaci del cratere abruzzese che si riuniscono in una specie di consorzio per organizzarsi sui tavoli dove si decideranno le cose. Noi pensiamo anche al sociale e al futuro”.

Così all’Ansa il sindaco di Crognaleto (Teramo) Giuseppe D’Alonzo, promotore di Unico GranSasso, rete di 22 comuni del cratere sismico del 2016 che si è costituita e che è stata presentata oggi al Parco della Scienza di Teramo alla presenza di Giovanni Legnini, commissario alla ricostruzione, oltre ai vertici regionali.

Unione trasversale e multipartisan per presentarsi unitariamente davanti alle istituzioni per “trasporti, sanità, economia – prosegue D’Alonzo – siamo senza bandiere che non il nostro territorio, per mettere a sistema le risorse che arriveranno, andare oltre il mattone per intenderci. E’ importante che nel gruppo ci sia anche il comune capoluogo di provincia come Terame che si siano oggi anche i rappresentanti della Regione Marche, perchè i problemi che abbiamo sono comuni. E’ importante aver segnato un dato politico: l’unità del territorio di fronte al futuro fatto di Recovery o Pnrr”.

“Ci credo molto in Ats del genere: sono una occasione unica, e lo dice lo stesso nome che i 22 comuni abruzzesi del cratere si sono dati. Unico GranSasso è una occasione-modello irripetibile, è un grande valore perchè per i prossimi 6 anni per il cratere ci saranno 1,8 mld di euro”, afferma Giovanni Legnini, commissario alla ricostruzione del sisma 2016, alla presentazione dell’Ats dei 22 comuni abruzzesi promosso per rilanciare e valorizzare il territorio. “Non c’è solo il bisogno di una rinascita – dice Legnini – c’è bisogno di una coesione interistituzionale, che già di per sè è un grande valore politico. C’è da far partire la seconda gamba della ricostruzione, dopo il Cis e uil fondo complementare Pnrr, è il segnale che dopo due terremoti e una pandemia, un territorio riesce a trovare unità, cosa non scontata in precedenza. Insomma, l’epoca storica è irripetibile per queste zone. Cosa serve? Collegamenti, rete, digitale, economia…”.