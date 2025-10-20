SISMA 2016: OK PIANO STRALCIO DA 50 MLN, PRIMA TRANCHE 2,8 MLN PER SEDE CAMERA COMMERCIO GRAN SASSO

TERAMO – “Un’importante accelerazione per la ricostruzione post-sisma e il rilancio del territorio teramano: la Regione Abruzzo ha approvato il Piano Stralcio da 50 milioni di euro per il recupero di opere pubbliche strategiche, interventi che si inseriscono nel contesto del Sisma 2016 e sono destinati ai comuni della provincia di Teramo e all’area del cratere. I nuovi fondi finanzieranno una vasta gamma di interventi essenziali, tutti regolarmente inseriti nella piattaforma Sose”.

Lo fa sapere, in una nota, il presidente della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, Antonella Ballone, al termine della riunione operativa, tenutasi oggi nella sede della Provincia di Teramo, presieduta dall’assessore regionale Umberto D’Annuntiis e che ha visto la partecipazione di parlamentari, consiglieri regionali, i vertici dell’USR Vincenzo Rivera e Piergiorgio Tittarelli.

“Tra le opere finanziate, un capitolo di rilievo riguarda il recupero strutturale della sede di Teramo della Camera di Commercio Gran Sasso. L’ente riceverà un finanziamento di 2,8 milioni di euro come prima tranche per avviare gli interventi strutturali necessari, a cui seguirà una seconda erogazione per completare la riqualificazione”.

Il presidente Antonella Ballone ha accolto con soddisfazione l’approvazione del Piano Stralcio e, in particolare, l’attenzione riservata all’ente camerale: “L’approvazione di questo Piano è un segnale concreto per il nostro territorio e per la città di Teramo. Il primo finanziamento di 2,8 milioni di euro per la Camera di Commercio è importante: si tratta della prima tranche che ci permetterà di avviare interventi strutturali cruciali, restituendo alle nostre imprese e alla città di Teramo una nuova sede moderna e all’altezza delle sfide future”.

“Ringrazio il commissario alla ricostruzione Guido Castelli per le sempre fattive interlocuzioni, il presidente Marco Marsilio e il dottor Vincenzo Rivera per aver dato seguito e voluto valorizzare un Ente strategico per il territorio come è la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura con un edificio in via Savini a Teramo che resterà a patrimonio di tutta la città”, conclude Ballone.