SISMA 2016: OLTRE 17 MILIONI PER LE STRADE ABRUZZESI, TUTTI GLI INTERVENTI

L’AQUILA – La Cabina sisma, presieduta dal Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli, ha approvato l’Ordinanza che finanzia, tra gli altri, 16 interventi per la viabilità in Abruzzo con un investimento complessivo di 17,6 milioni di euro.

I lavori riguardano il ripristino e la messa in sicurezza della rete stradale comunale e provinciale nelle province di Teramo, Pescara e L’Aquila. Il finanziamento è quasi integralmente coperto dai fondi della Struttura commissariale.

In una nota il commissario Castelli spiega: “Abbiamo deciso, in accordo con l’Anas, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla Cabina sisma, per cui ringrazio in particolare il presidente Marco Marsilio per la costante collaborazione, di completare i fondi necessari alla riparazione delle strade comunali e provinciali della cosiddetta ‘Priorità 4’ del più ampio programma che l’Anas ha avviato all’indomani delle scosse. La viabilità è essenziale per uscire dall’isolamento e per costruire comunità più forti e connesse e ovviamente per combattere la grande minaccia che incombe sull’Appennino centrale, quella dello spopolamento. Ringrazio il Ministro Salvini e il Governo che stanno dimostrando un’attenzione mai così concreta per questa parte d’Italia che merita ogni sforzo nel segno di una piena rinascita”.

Aggiunge il presidente Marsilio: “Il lavoro portato avanti dal commissario Castelli sta portando importanti risultati per l’intero Centro Italia e in particolare per l’Abruzzo. Riuscire a intervenire sulla viabilità comunale e provinciale di paesi che a seguito del sisma 2016 rischiano l’abbandono e l’isolamento è un passo importante per dare vitalità alle aree interne. Attraverso questi ulteriori finanziamenti si possono aprire i cantieri e si può cominciare una nuova programmazione per combattere lo spopolamento e per riportare il turismo lento nei nostri borghi, capace di offrire al turista scenari incredibili e percorsi nella natura inaspettati”.

Provincia di Teramo.

Il progetto più rilevante è quello per la ricostruzione del Ponte di Villa Passo a Civitella del Tronto, per un importo di 10 milioni di euro, A Castelli, sono stati stanziati 790 mila euro per i lavori di ripristino della SP 37. A Teramo, il consolidamento del ponte sul Fiume Tordino, lungo la SP 14, è stato finanziato con 3 milioni di euro. A Penna Sant’Andrea, per la S.C. Capoluogo, sono stati stanziati 207 mila euro. A Campli, sulla S.C. località Campiglio, sono stati destinati 165 mila euro per lavori di messa in sicurezza della viabilità. A Colledara, per la S.C. in Colledara, il finanziamento ammonta a 227 mila euro. A Montorio al Vomano, sulla S.C. “Costa della Luna”, è stato previsto un investimento di 207 mila euro. Anche a Valle Castellana sono stati finanziati due interventi, rispettivamente di 207 mila euro per la S.C. “Leofara” e 165 mila euro per la S.C. “Macchie”. Nel comune di Civitella del Tronto sono stati approvati quattro interventi: per la S.C. “Mulino-Acquara”, sono stati assegnati 155 mila euro, mentre per la S.C. “Santa Reparata”, il finanziamento ammonta a 149 mila euro; alla S.C. “Palazzese-Molivano” sono stati destinati 207 mila euro, sulla S.C. “Notari” sono previsti lavori di messa in sicurezza per un importo di 248 mila euro. A Isola del Gran Sasso, sulla S.C. strada comunale “Santa Nicola”, è stato previsto un finanziamento di 683 mila euro.

Provincia di Pescara.

A Farindola, per la S.C. da “Le Ripe”, sono stati stanziati 414 mila euro.

Provincia dell’Aquila.

Sulla SS 696 del Gran Sasso d’Italia, nel tratto di Navelli-Capestrano, è stato approvato un finanziamento di 828 mila euro.