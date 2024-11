SISMA 2016: TRASFERITI 527 MILIONI PER I RESTAURI DI TRE IMPORTANTI CHIESE IN ABRUZZO

ROMA – Trasferiti oltre 527 mila euro per il restauro e miglioramento sismico di tre importanti edifici di culto abruzzesi danneggiati dagli eventi sismici del 2016. A firmare i decreti è stato il Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli.

“Le chiese sono luoghi di spiritualità ma anche simboli delle comunità che in esse possono ritrovare la propria storia – dichiara il Commissario Castelli -. Il nostro impegno condiviso con il Presidente Marco Marsilio e l’Ufficio speciale ricostruzione guidato da Vincenzo Rivera, unitamente ai soggetti attuatori, ci sta consentendo di portare avanti con efficacia la ricostruzione, che nel caso delle chiese si traduce non solo nella rinnovata sicurezza di questi edifici ma anche nella tutela del patrimonio culturale dell’Appennino centrale”.

Nello specifico, si tratta della Chiesa di Nostra Signora delle Vittorie in località Sant’Onofrio, nel Comune di Campli (Teramo). Per il restauro con rafforzamento locale di questa struttura, il saldo di 99 mila euro è stato trasferito alla Diocesi di Teramo-Atri, che è il soggetto attuatore dell’intervento. Il secondo trasferimento riguarda la Chiesa di San Giovanni Battista a Cagnano Amiterno (L’Aquila), per cui sono stati trasferiti 214 mila euro. Il soggetto attuatore dell’intervento, che riguarda il restauro con miglioramento sismico, è l’Arcidiocesi L’Aquila. Infine, l’Arcidiocesi di Pescara-Penne ha ricevuto 214 mila euro per l’avanzamento dei lavori della Torre campanaria della Chiesa della Madonna delle Grazie a Catignano, (Pescara).