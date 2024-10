SISMA 2016: USR PRENDE IN CARICO RICOSTRUZIONE CASE ATER TERAMO, 5,8 MLN PER BRAGA E LICEO CURIE

TERAMO – La Cabina di Coordinamento sisma presieduta dal Commissario alla Riparazione e Ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli ha approvato aumenti per due scuole in provincia di Teramo, per un totale di 5,8 milioni di euro e ha stabilito che l’Ufficio speciale ricostruzione Abruzzo subentrerà come soggetto attuatore della ricostruzione delle palazzine Ater di Teramo.

“Le scuole restano al centro della strategia di ricostruzione per l’Appennino centrale e del lavoro di squadra portato avanti con il Presidente Marco Marsilio e il direttore dell’Ufficio speciale ricostruzione Vincenzo Rivera – dichiara Castelli -. Abbiamo approvato aumenti significativi, necessari per due istituti di grande rilevanza per il territorio e abbiamo impostato un cambio di strategia per l’annosa questione delle palazzine Ater di Teramo, di cui ora si occuperà in modo prioritario l’Usr Abruzzo per supportare con il suo personale l’Ater. Non dobbiamo fermarci di fronte ai problemi ma trovare i giusti strumenti per sbloccare e avanzare”.

Nella stessa seduta la Cabina di Coordinamento ha autorizzato l’incremento del contributo per l’istituto Gaetano Braga di Teramo il cui importo passa da, 5,5 milioni di euro ad oltre 9,5 milioni.

Analogo aumento è stato autorizzato per il liceo scientifico “M. Curie” di Giulianova il cui importo passa da 12,5 milioni di euro a 15,7 milioni. Tali aumenti si sono resi necessari a seguito dell’approvazione dei relativi progetti esecutivi.

In merito alla ricostruzione post sisma delle case Ater, il presidente Marsilio, riconoscendo la necessità di passare a una gestione da parte dell’USR sisma 2016 per velocizzare le pratiche degli edifici colpiti dal terremoto, ricorda che le pratiche e le progettazioni in essere trovate nel 2019 erano sbagliate, in quanto si ipotizzava il recupero di strutture che invece dovevano essere demolite e ricostruite.

“Abbiamo dovuto ricominciare da capo a causa di progetti inadeguati, non tecnicamente fattibili – ha sottolineato Marsilio – L’aggravio causato da queste situazioni ha accumulato ritardi a cui si sono aggiunti quelli causati da un personale insufficiente, negli uffici Ater, a garantire il disbrigo delle pratiche. Abbiamo cominciato a chiedere personale qualificato già al Governo Conte e successivamente al Governo Draghi. Nonostante le richieste non ci sono mai state risposte positive. I nostri sforzi, attraverso l’incremento dei fondi a disposizione, per favorire traslochi e altre operazioni, che hanno trovato la piena disponibilità anche da parte del commissario Castelli, non sono stati sufficienti per arrivare al nodo della questione. Abbiamo ora preso di petto la situazione anche perché l’USR ha tecnici e ingegneri che hanno concluso migliaia di pratiche che erano arrivate nei loro uffici e che ora hanno più tempo a disposizione per gestire questa grande mole di lavoro. Voglio ringraziare il presidente dell’Ater di Teramo, Maria Ceci, per il lavoro fatto in questi anni, che ha permesso di arrivare a definire le strategie e avviare le demolizioni necessarie per la ricostruzione”.