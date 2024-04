SISMA 2016: WEBINAR SU AFFIDAMENTO OPERE PUBBLICHE E ATTI TIPO ANAC

L’AQUILA – Un webinar organizzato dalla Struttura commissariale sisma 2016 dedicato agli amministratori, agli uffici tecnici e ai RUP, dedicato all’affidamento delle opere pubbliche e agli Atti tipo dell’Anac.

L’appuntamento – che si terrà martedì 9 aprile, alle ore 15 – al quale prenderà parte il commissario straordinario Guido Castelli, vuole essere un momento di informazione e approfondimento con alcuni dei principali protagonisti della ricostruzione relativamente ad alcune misure recentemente introdotte.

In particolare, la Cabina di coordinamento del 28 marzo ha raggiunto l’intesa sull’Ordinanza che introduce diverse novità in tema di ricostruzione pubblica, come l’estensione del termine per l’affidamento dei lavori di opere di ricostruzione pubblica di importo inferiore a 5 milioni di euro (il termine è stato portato dal 31 marzo al 31 maggio 2024).

Sono state inoltre previste alcune modifiche rispetto alle modalità di erogazione e alla cadenza dei SAL (Stati di avanzamento lavori). Infine, tramite Decreto commissariale, sono stati approvati gli Atti tipo per l’affidamento dei lavori di realizzazione degli interventi di ricostruzione, frutto dell’interlocuzione con Anac.

