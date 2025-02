SISMA 2026: IN ARRIVO 18 MILIONI A BENEFICIO DI VALLE CASTELLANA NEL TERAMANO

TERAMO – La Cabina di Coordinamento sisma ha raggiunto l’intesa sull’Ordinanza speciale riguardante il Comune di Valle Castellana, in provincia di Teramo. piccolo centro con meno di mille abitanti. Gli interventi finanziati riguardano il capoluogo e le frazioni, per un totale di circa 18,8 milioni di euro.

“Un lungo lavoro di ricognizione ci ha impegnato insieme al Presidente della Regione Marco Marsilio, all’Ufficio speciale ricostruzione Abruzzo guidato da Vincenzo Rivera e al sindaco di Valle Castellana Camillo D’Angelo – dichiara il Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli –. Oggi quindi siamo in grado di disporre una programmazione puntuale, con strumenti normativi semplificati grazie alle possibilità dell’Ordinanza speciale, per restituire servizi essenziali e infrastrutture moderne a Valle Castellana e alla sua comunità”.

“L’attenzione ai territori colpiti dal sisma del 2016 da parte della Regione Abruzzo è sempre molto alta e il lavoro coordinato insieme al commissario Guido Castelli sta portando importanti risultati sul territorio. L’attenzione riservata a Valle Castellana è senza precedenti visto l’importo impegnato. Attendiamo adesso l’avvio dei cantieri per restituire ai cittadini la possibilità di tornare a vivere nei centri dell’entroterra montano”, ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Gli interventi riguardano le reti di servizi, la viabilità e gli spazi pubblici di Valle Castellana (5,4 milioni di euro), e delle frazioni di San Giacomo (2,8 milioni di euro), Prevenisco (1,3 milioni), Mattere (1,2 milioni), San Vito e Gabbia (2,4 milioni), Settecerri sono destinati (circa 817 mila euro).

Infine, a Pietralta e Ceraso, oltre agli interventi già previsti nelle altre frazioni, saranno realizzate anche aree di emergenza. In particolare, il finanziamento per Pietralta è di 2,3 mln per i servizi e 519 mila euro per l’area di emergenza, a Ceraso i finanziamenti sono di 1,6 milioni per interventi vari e 352 mila euro per l’area di emergenza.