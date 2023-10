SISMA CAMPI FLEGREI: MUSCARA’, “COSA FA LA GRANDI RISCHI?, QUI FINISCE COME L’AQUILA”

NAPOLI – “In questo momento di panico totale per i Campi Flegrei, sta passando il messaggio che l’Ingv debba comunicare alla popolazione i comportamenti da adottare, ma questo è totalmente sbagliato! L’Ingv non ha alcun ruolo per allertare o rassicurare la popolazione, l’unico compito che ha, è quello di raccogliere i dati e portarli alla Protezione Civile”.

Lo sostiene il consigliere regionale Maria Muscarà. “È la Commissione Grandi Rischi a dover sintetizzare i dati Ingv per allertare o rassicurare i cittadini – spiega – ma evidentemente non vuole prendersi tale responsabilità, per questo si nasconde dietro l’Ingv, che non ha titolo per fare queste rassicurazioni. Possibile che nessuno si chiami i sindaci, il presidente di Regione e la Protezione Civile, li metta ad un tavolo, attorno al quale si decida un piano di evacuazione serio? Faremo la stessa fine de L’Aquila, con un continuo lavaggio di mani e cervelli, seppur in modo diverso? La Commissione Grandi Rischi fu indagata dopo il terremoto de L’Aquila, salvandosi dalle accuse con uno scarico di responsabilità per non essere stati avvisati, questa volta mandano avanti L’Ingv, il risultato? Rischieremo altre “Case dello Studente” stavolta di dimensioni dieci volte più grandi?”.