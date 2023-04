SISMA CENTRO ITALIA: ARTE E CULTURA AL SERVIZIO DELLA RICOSTRUZIONE, CASTELLI E GIULI AD AMATRICE

ROMA – Supportare i Comuni del cratere 2016 per lo sviluppo di progetti di rigenerazione urbana e territoriale legati alle risorse locali, con particolare attenzione alla qualità architettonica e urbanistica dei programmi che vengono portati avanti: è l’obiettivo del Protocollo in corso tra la Struttura Commissariale e la Fondazione Maxxi che oggi hanno fatto il punto sulle attività già in corso.

Il commissario straordinario per la riparazione e ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli, e il presidente del Maxxi, Alessandro Giuli, si sono incontrati oggi all’Auditorium della Laga di Amatrice, con gli amministratori locali dei comuni del cratere laziale e l’assessore alla Cultura della Regione Lazio, Simona Baldassarre.

Focus dell’incontro, le nuove strategie integrate di sviluppo culturale, economico e sociale per la rigenerazione dei centri maggiormente colpiti dal terremoto.

“Il cratere del sisma è il luogo che comprende anche l’identità dell’Appennino centrale. Accanto alla ricostruzione materiale occorre quindi attuare progetti concreti che ne tutelino e rigenerino il valore culturale e artistico che hanno anche una valenza sociale ed economica. Partiamo oggi da Amatrice, luogo simbolo del sisma del 2016, ma a breve saranno programmati altri incontri sui territori maggiormente colpiti delle quattro regioni per dare un segnale di forte presenza e di volontà a proseguire quanto già tracciato con il Maxxi”, ha dichiarato il commissario Castelli a margine dell’incontro.

“L’arte e l’architettura sono un motore formidabile per la rinascita. Per questo il Maxxi continua a mettere a disposizione le sue esperienze e competenze per riattivare, attraverso la cultura, la vita nei luoghi colpiti dal sisma”, ha aggiunto Alessandro Giuli.

Ad Amatrice sono stati realizzati due concorsi di progettazione, riguardanti l’ex chiesa di San Giovanni e l’ex chiesa di San Giuseppe e un concorso di idee per riqualificare l’ex cinema-teatro Garibaldi.

In totale sono arrivate 91 proposte progettuali. Le proposte saranno ora vagliate dalla commissione preposta che entro luglio concluderà il suo lavoro per consentire la programmazione dei vincitori entro la fine del 2023. Il soggetto attuatore è l’Usr del Lazio e il finanziamento per gli interventi ammonta a quasi 9 milioni di euro.

Fra le finalità dell’accordo c’è anche l’istituzione di un gruppo di lavoro destinato allo sviluppo dei Borghi: nella Struttura commissariale da un anno il “Gruppo Borghi” è al lavoro per mettere a sistema una serie di temi legati alla ricostruzione, quali la transizione digitale ed energetica e le possibili applicazioni nella rigenerazione dei borghi colpiti dal terremoto delle innovazioni di arte, architettura, scienza e intelligenza artificiale.