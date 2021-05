SISMA CENTRO ITALIA, CARFAGNA ASSEGNA 60 MILIONI PER RICERCA E FORMAZIONE

ROMA – Il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, ha firmato il decreto che assegna 60 milioni di euro in tre anni per attività di formazione e ricerca nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017.

Il ministro dà così attuazione alla norma contenuta nella legge di Bilancio 2021. Ciascuna delle quattro regioni in cui ricade il cratere del sisma (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) sarà destinataria di 5 milioni l’anno dal 2021 al 2023. Al bando, che sarà emanato dall’Agenzia per la Coesione territoriale, potranno partecipare centri di ricerca e università, anche in cooperazione con enti pubblici, imprese pubbliche e private, operatori specializzati, purché con sede nelle regioni interessate.

Il fondo sarà ripartito in maniera paritaria (20 milioni ciascuno) tra i settori di intervento previsti, a sostegno della creazione o il potenziamento di centri di ricerca, per il trasferimento tecnologico oppure per l’ampliamento dell’offerta formativa universitaria. Le attività potranno fare riferimento alle aree di intervento incluse nel Piano Nazionale della Ricerca 2021-2027 e spaziano dalla salute alle attività sociali, dal digitale al green.

“Dopo l’avvio, la scorsa settimana, del Contratto Istituzionale di Sviluppo per il cratere Centro Italia dal valore di 160 milioni di euro – ha commentato il ministro Carfagna – con questo decreto vogliamo dare un nuovo impulso alla ripresa di questi territori, che dopo la tragedia del sisma hanno subito anche gli effetti della pandemia. È importante che insieme alla ricostruzione di quanto è andato perduto o danneggiato, si pongano le basi per dare una speranza ai cittadini, soprattutto ai più giovani, perché non abbandonino la loro terra d’origine, ma contribuiscano con il loro impegno e le competenze che potranno acquisire a farle rinascere e prosperare come meritano”.