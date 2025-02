SISMA L’AQUILA 2009: D’INCECCO, “DA CIPESS 37 MILIONI, GRANDE RISULTATO PER I NOSTRI TERRITORI”

PESCARA – “Un altro importante risultato quello raggiunto dall’Abruzzo grazie al Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) che ha assegnato oltre 37 milioni di euro per lo sviluppo economico dei territori colpiti dal sisma del 2009 di cui circa 10 milioni provenienti dal programma Restart e 27 milioni dal nuovo programma Restart 2 approvato oggi, con fondi che da subito saranno messi a disposizione per sostenere i progetti in vista del 2026 quando L’Aquila sarà capitale italiana della cultura”. Così il coordinatore regionale della Lega Abruzzo, Vincenzo D’Incecco.

“Ancora una volta il governo dimostra di essere vicino e attento alle esigenze dei cittadini e delle imprese abruzzesi. Un grande ringraziamento va al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al Cipess Alessandro Morelli e a tutti coloro che hanno saputo concretizzare le necessità provenienti dai nostri territori”.