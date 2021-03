SISMA L’AQUILA: ALLE SCUOLE ASSEGNATI 23 MILIONI GRAZIE AL PIANO ANNUALE 2020

L’AQUILA – Assegnate risorse per 18 interventi in altrettanti edifici scolastici dell’Abruzzo per circa 23 milioni di euro.

Non si ferma il lavoro di ricostruzione delle scuole al centro del lavoro della cabina di regia istituita dalla Struttura di missione Sisma 2009 insieme al Ministero della pubblica Istruzione, la Regione Abruzzo, e gli enti locali e nazionali interessati dall’attività.

In particolare è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale e quindi resa attuale la delibera numero 72 del Cipe del 2020 che approva il secondo Piano annuale 2020, predisposto dal Ministero dell’istruzione, relativo al settore di ricostruzione pubblica Istruzione primaria e secondaria, tipologia di intervento “Edifici scolastici”.

Il piano annuale prevede l’approvazione di 7.805.305,00 a favore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione de L’Aquila, per 4 interventi e di 15.050.342,00 a favore dell’Ufficio speciale per i Comuni del cratere sismico e fuori cratere, per 14 interventi (22.855.647,00 euro )

Il lavoro di ricostruzione delle scuole a quasi 12 anni dal sisma del 6 aprile 2009 è fondamentale per la ripartenza del territorio abruzzese, il lavoro di accelerazione impresso dai programmi pluriennali e i piani annuali è evidente, l’obiettivo è continuare nell’ottica del coordinamento e della collaborazione fattiva fino a giungere alla ricostruzione di tutti gli edifici scolastici di cui hanno bisogno gli studenti abruzzesi.

