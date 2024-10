SISMA L’AQUILA: ANCHE COMUNE SOSTIENE RACCOLTA FONDI SPESE PRECESSUALI FAMILIARI STUDENTI VITTIME

L’AQUILA – “A seguito del confronto avviato con i familiari delle vittime e con l’autorizzazione ricevuta, ho raccolto l’invito unanime del Consiglio comunale, contattato rappresentanti istituzionali, membri della Giunta e associazioni di categoria, per avviare una gara di solidarietà finalizzata alla raccolta fondi in favore dei familiari delle vittime del sisma, per sostenerli nel pagamento delle spese legali”.

Questo l’annuncio del sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, L’iniziativa nasce in collaborazione con l’Associazione Vittime Universitarie Sisma 6 aprile 2009 e L’Aquila per la vita, ed è “un gesto di vicinanza per chi da anni affronta questa difficile battaglia. Non si tratta dell’aspetto economico, ma di quello morale e civile: partecipare significa contribuire ad una causa che rappresenta una ferita ancora aperta sul nostro territorio”.

Già lo scorso luglio era scattata la moblitazione con centinaia di partecipanti al sit-in davanti al Tribunale dei capoluogo regionale dopo che la Corte d’Appello dell’Aquila ha confermato la decisione del tribunale civile che già nel 2022 aveva respinto la richiesta collegando le morti al comportamento dei giovani.