L’AQUILA – Il settore Ricostruzione del Comune dell’Aquila ha emesso un avviso con il quale vengono assegnati 30 giorni di tempo per manifestare l’interesse al commissariamento degli aggregati da parte di quei proprietari che non hanno mai prodotto la richiesta di contributo.

In definitiva, oltre alla designazione dei commissari per quei fabbricati per i quali è stata promossa istanza di contributo ma che poi non hanno presentato la documentazione completa, si agirà anche sugli immobili ‘irrintracciabili’, ossia per i quali non c’è nemmeno la domanda.

Commenta l’asssessore comunale Roberto Tinari: “Abbiamo impresso un’ulteriore accelerazione al processo di ricostruzione privata del territorio comunale dell’Aquila. Con un attento lavoro condotto dagli uffici, che ringrazio sempre per l’encomiabile operatività che dimostrano sul campo, è emerso che ci sono ancora dei proprietari che non hanno nemmeno presentato la domanda di contributo per la ricostruzione post terremoto 2009, pur avendone i requisiti. Non possiamo permetterci che esistano dei ‘buchi’ nella rinascita della città e delle frazioni, per cui, entro la fine di ottobre, quelle persone che, per un motivo o per un altro, non hanno effettuato alcuna operazione per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari di loro proprietà, potranno chiedere direttamente il commissariamento. Penserà il Comune a colmare queste lacune.