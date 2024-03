SISMA L’AQUILA: CIPESS, RIFINANZIATI SERVIZI ASSISTENZA AMMINISTRAZIONI PER RICOSTRUZIONE

ROMA – “Rifinanziati per l’anno in corso i servizi di assistenza tecnica alle amministrazioni impegnate sul territorio nella ricostruzione post sisma”.

Lo afferma in una nota il sottosegretario Alessandro Morelli a margine della riunione del CIPESS che ha deliberato, tra le altre cose, l’assegnazione per l’annualità 2024 di circa 9,2 milioni di euro per il finanziamento dei servizi di natura tecnica e assistenza qualificata a favore delle amministrazioni centrali e locali impegnate nella attività di ricostruzione post Sisma Abruzzo 2009.

“Con la decisione odierna del CIPESS – aggiunge ancora il sottosegretario – si potrà dare continuità ai servizi di assistenza tecnica e qualificata, a supporto della Regione Abruzzo e degli Uffici speciali per L’Aquila e per i comuni del cratere, impegnati nelle complesse e delicate attività di ricostruzione, pubblica e privata, tuttora in corso sul territorio.”