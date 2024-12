L’AQUILA – Oltre 373 milioni destinati alla ricostruzione degli immobili privati, più di 33 milioni stanziati per il miglioramento e l’implementazione della sicurezza delle strutture scolastiche e interventi mirati per lo sviluppo economico e tecnologico del territorio.

Le misure assegnate sono state approvate dal Cipess, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, nella seduta del 19 dicembre, su proposta del Ministro della protezione civile e delle politiche del mare e all’esito di istruttoria della Struttura di Missione Sisma 2009, in collaborazione con gli Uffici Speciali per la ricostruzione di L’Aquila (USRA) e dei Comuni del Cratere (USRC).

In riferimento alla ricostruzione o riparazione degli immobili privati danneggiati dal sisma 2009, per i comuni del cratere e fuori cratere, è stata approvata una dotazione che ammonta a 373.650.584,13 euro che consentirà la copertura finanziaria dei lavori per 12 mesi a partire da luglio 2024, assicurando continuità alle misure già stabilite dalla delibera Cipess 21/2023. Le risorse andranno a sostenere nuovi interventi, oltre i 47.900 finora finanziati da uno stanziamento complessivo di 10 miliardi.

Sono stati inoltre approvati 33.317.618,20 euro per la ricostruzione, l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico di 15 edifici scolastici, in riferimento al Piano annuale 2024 predisposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla base del programma pluriennale, come da delibera Cipe 48/2016. Il Piano ricomprende scuole d’infanzia primarie e secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo grado. Sono stati assegnati circa 24,5 milioni di euro per 8 scuole ricadenti nel Comune dell’Aquila e 8,8 milioni di euro per 7 edifici scolastici situati nei Comuni rientranti nel cratere sismico e nell’area fuori cratere, tra cui Campli, Civitella Casanova, Sulmona, Castelvecchio Subequo, Bussi sul Tirino e Castel di Sangro.

“Grazie all’azione sinergica e coordinata tra il Governo, la Struttura Sisma Abruzzo 2009, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e gli amministratori locali dei comuni del cratere e fuori cratere, siamo riusciti a raggiungere un risultato concreto e significativo. Questo traguardo non solo imprime un nuovo slancio alla ricostruzione privata, ma anche al sistema scolastico dell’intera area. Inoltre, rappresenta un passo decisivo nel percorso di rilancio e sviluppo economico, sociale e culturale del territorio, valorizzando le risorse locali e promuovendo una rinascita duratura per le comunità colpite”, dichiara in una nota il coordinatore della Struttura Sisma 2009, Mario Fiorentino.

Riguardo il programma Restart sono stati approvati l’ampliamento del laboratorio ad alta tecnologia FabLab, destinato all’acquisto di un innovativo robot integrato con sistemi di intelligenza artificiale, con un’assegnazione di 190.100 euro in favore dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, e la rimodulazione a costi zero per l’intervento inerente all’Osservatorio Cultura Urbano – OCU, con la traslazione della titolarità dal GSSI in favore del Comune dell’Aquila, mentre è stata riconosciuta l’assegnazione di 300mila euro alla Struttura di missione sisma 2009 per l’intervento di assistenza tecnica.

“Un nuovo e importante impulso alla ricostruzione post-sisma in Abruzzo arriva oggi dal CIPESS: oltre 400 milioni di euro andranno nel complesso a finanziare la ricostruzione degli immobili privati, un nuovo Piano annuale di edilizia scolastica e il programma di sviluppo Restart”, afferma in una nota il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli a margine della riunione odierna del Cipess.

“Queste decisioni – aggiunge il senatore Morelli – testimoniano ancora una volta l’impegno del CIPESS e di tutto il Governo per il completamento del processo di ricostruzione pubblica e privata e per il pieno recupero di competitività e attrattività dei territori abruzzesi colpiti dal sisma nel 2009”.

“La ricostruzione del territorio e l’attenzione per i fabbisogni della popolazione terremotata – conclude il sottosegretario – restano al centro dell’agenda del Comitato, a conferma degli impegni programmatici assunti dal Governo con i cittadini e le istituzioni abruzzesi”.

In una nota il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, commenta: “Importanti risultati per l’Abruzzo sono giunti al termine della riunione odierna del Cipess: si tratta di 373,6 milioni di euro per la ricostruzione privata, 33,3 milioni di euro per l’edilizia scolastica e interventi strategici attraverso il programma Restart. Sempre il Cipess ha deliberato il riparto del Fondo Sanitario Nazionale, destinando all’Abruzzo 2,7 miliardi di euro”.

“Ringrazio il coordinatore della Struttura Sisma 2009, Mario Fiorentino, e la sua struttura per il lavoro svolto e i risultati ottenuti che consentiranno, oltre agli interventi di ricostruzione degli immobili privati, anche di recuperare importanti edifici scolastici, otto nel Comune dell’Aquila e sette fuori cratere nei Comuni di Campli, Civitella Casanova, Sulmona, Castelvecchio Subequo, Bussi sul Tirino e Castel di Sangro”.