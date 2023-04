SISMA L’AQUILA: D’ERAMO, “DOPO 14 ANNI RESTA DOLORE, IMPEGNO PIENO PER COMPLETA RINASCITA”

L’AQUILA – “I giorni delle commemorazioni sono significativi perché fanno emergere pubblicamente profondi sentimenti legati alla memoria delle 309 vittime, al dolore, al ricordo e alla solidarietà della cittadinanza aquilana e degli italiani nei confronti dei familiari di chi non c’è più, che intimamente accompagnano ognuno di noi da 14 anni. In questo anniversario è maturata una concreta speranza per il territorio colpito duramente nel 2009: la presenza, in massa, di rappresentanti del Governo nazionale, a partire dal premier Meloni, è la dimostrazione che L’Aquila e il suo circondario, capaci di rialzarsi e reagire subito, sono nel cuore degli italiani e saranno sostenuti al meglio nel portare a termine il delicato processo della Rinascita sociale, economica e architettonica”.

Così il sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e foreste, l’aquilano Luigi D’Eramo, segretario regionale Lega Abruzzo, in occasione del 14esimo anniversario del sisma dell’Aquila.

“Resta sempre vivo il ricordo di quella tragica notte fra il 5 e il 6 aprile del 2009 – spiega ancora il sottosegretario -. Rivolgiamo una preghiera a chi ha perso la vita e ci stringiamo con un abbraccio alle loro famiglie. Un pensiero anche a quanti sono stati messi in ginocchio dal sisma, e a tutte le attività che hanno subito danni importanti incluse quelle legate all’agricoltura e alla zootecnia. Una terra e un popolo forti che, pur nel dolore, sono riusciti a rialzarsi e a guardare al futuro. Il nostro impegno a completare la ricostruzione e a sostenere la rinascita piena della città e di questi territori”, conclude D’Eramo.