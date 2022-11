SISMA L’AQUILA, D’ERAMO: “MOMENTO STORICO PER QUESTA TERRA”

L’AQUILA – “Un momento storico per la città e i crateri”.

Così il sottosegretario leghista Luigi D’Eramo ha commentato le risorse stanziate per L’Aquila e i comuni del Cratere nella bozza di Manovra del Governo Meloni.

“Finalmente c’è un governo che ha dimostrato di aver compreso le esigenze di un intero territorio, un passo in avanti per garantire una ricostruzione che non sia solo materiale ma anche sociale ed economica. Un risultato – ha sottolineato – che è il frutto non solo di una condivisione con il territorio ma di un processo che ha permesso alle strutture del Ministero di comprendere e apprezzare la qualità e la serietà degli amministratori del Comune dell’Aquila, del presidente della Regione Marco Marsilio e dei sindaci del Cratere”.

Sulla stessa linea anche il senatore di Fratelli d’Italia, Guido Liris, membro di Commissione Bilancio.

“Vedere accolti i nostri emendamenti è una soddisfazione – ha detto – Anche perché non arrivano in un periodo di ‘vacche grasse’ ma in un momento in cui si fa fronte a tante emergenze, in primis il caro bollette. Stiamo comunque già lavorando ad altre modifiche. Il risultato che festeggiamo oggi ha una valenza ancora maggiore in una fase del paese complessa e in cui tutto il paese è a Roma a chiedere e sollecitare interventi”.

“Stiamo onorando gli impegni e vincendo una scommessa che avevamo fatto”, ha inoltre commentato Marco Marsilio.