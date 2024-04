SISMA L’AQUILA: IL 6 APRILE ITALIA-INGHILTERRA U19. BIONDI: “STORIE DI VITA ATTRAVERSO PALLA OVALE”

L’AQUILA – “Una sfida dal duplice volto: quello del raccoglimento in memoria delle nostre 309 vittime del sisma, ma anche quello di raccontare storie di vita attraverso la palla ovale”.

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha presentato con queste parole il test match allo stadio Fattori tra Italia e Inghilterra Under 19, in programma allo stadio Tommaso Fattori sabato 6 aprile, nel giorno del 15/o anniversario del sisma.

La partita, inserita nel calendario ufficiale dei test match 2023/24, così come tra le iniziative del sei aprile, è stata illustrata a palazzo Margherita, sede del Comune dell’Aquila, alla presenza del vice presidente vicario della Federazione Italiana Rugby, Giorgio Morelli, del presidente del Comitato Fir Abruzzo, Marco Molina, e del presidente della società sportiva Rugby L’Aquila, Mauro Scopano, oltre che dal primo cittadino.

Gli organizzatori già prevedono il tutto esaurito allo stadio, con una partecipazione stimata di oltre 3mila spettatori.

“L’Aquila – ha detto all’Ansa il team manager della nazionale Giovanbattista Venditti – ha una storia importante come città del rugby e ha dato tanto a questo sport, è giusto che alla città vengano riconosciute occasioni come la partita di sabato. Questa città può veramente diventare un punto di riferimento importante a livello nazionale per le formazioni giovanili. La Federazione ha scelto Parma e Treviso come poli per l’attività dei più giovani, ma è ipotizzabile la possibilità di considerare L’Aquila come sede ospitante di altri appuntamenti di caratura internazionale”.

Sulla stessa linea, Morelli: “L’Aquila è una delle capitali del rugby italiano – ha ribadito -. Siamo felici di riportare dopo cinque anni la maglia azzurra sul prato del ‘Fattori’ per questo test-match tra Italia e Inghilterra U19, che offrirà agli appassionati una splendida opportunità per vedere all’opera le future stelle del rugby internazionale europeo. La risposta di pubblico è una conferma del forte desiderio di rugby e di rilancio dello sport più amato dai nostri concittadini”.

A margine dell’iniziativa ci saranno anche dei tornei giovanili anche nella giornata di domenica. Il presidente del Comitato regionale Fir, Molina ha dedicato la due giorni all’ex dirigente Mauro Zaffiri.